به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده پس از پیروزی استقلال مقابل صبای قم گفت: تیم ما امروز تحت فشار زیادی قرار داشت. خیلی‌ها در روزهای گذشته به ما حمله کردند و منتظر بودند ببازیم تا علیه قلعه نویی شعار بدهند و مجیدی را تشویق کنند.

وی درباره تشویق فرهاد مجیدی در پایان مسابقه تاکید کرد: فرهاد دشمن ما نیست او یک استقلالی است و از ما جدا نیست. خودم در آخر مسابقه از تماشاگران خواستم مجیدی را تشویق کنند چرا که ما برده بودیم و خیال‌مان راحت شد.

فتح الله زاده افزود: فقط برای مظلومیت قلعه‌نویی غصه می‌خورم چون خیلی‌ها زورشان در زمین به ما نمی‌رسد و مجبور می شوند خارج از زمین به ما حمله کنند. همچنین از بچه های باغیرت استقلال ممنونم و دست همه آنها را می بوسم که تا الان حتی یک ریال هم نگرفته اند.

مدیرعامل باشگاه استقلال درباره خداحافظی فرهاد مجیدی تصریح کرد: نمی‌گذاریم فرهاد همین طوری خداحافظی کند. ما او را به استقلال می آوریم و بعد از آن است که مجیدی می تواند خداحافظی کند. عده ای خواستند با نامردی فرهاد را از استقلال دور کنند اما ما نشان می دهیم که فرهاد را دوست داریم.

فتح الله زاده در پایان گفت: تیم ما امروز تحت فشار بود ولی خوشبختانه پیروز شدیم. این خواسته فرهاد مجیدی هم هست که استقلال موفق باشد. ما برای برد به میدان آمده بودیم و حتی اگر صبا گل تساوی می زد ما یک گل دیگر به آنها می‌زدیم.

تیم فوتبال استقلال در یازدهمین مسابقه خود در لیگ برتر عصر امروز دوشنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف صبای قم رفت که این مسابقه با نتیجه یک بر صفر به سودآبی پوشان به پایان رسید.