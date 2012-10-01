اعضاء هیئت موسس شرکت تعاونی فراگیر ملی دامغان انتخاب شدند

رئیس شورای اسلامی شهر دامغان عصر دوشنبه در جلسه کمیسیون اشتغال و کارآفرینی شورای اسلامی شهر دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه اعضاء هیئت موسس شرکت تعاونی فراگیر ملی این شهر انتخاب شدند، اظهار داشت: حسن غربا، محمد قوسی، ناصر ابراهیمی، علی علی اصغریان، علی رسولی نژاد، رضا زارع زاده، مسلم نصرتی به عنوان اعضاء این هیئت تعیین شدند.

رضا زارع زاده اضافه کرد: حسن غربا نیز به عنوان نماینده هیئت موسس انتخاب و مقرر شد وی کارهای اداری شرکت تعاونی فراگیر ملی شهرستان دامغان را برای ثبت و اخذ مجوز پیگیری کند.

وی به موضوعات اصلی فعالیت شرکت تعاونی فراگیر ملی شهرستان دامغان پرداخت و افزود: سه محور اصلی، شامل تعاونی تولید و عرضه مواد غذایی، تعاونی تولید و عرضه خشکبار و تره بار، تعاونی تولید و عرضه خشکبار به عنوان موضوعات اصلی فعالیت شرکت تعیین شده است.

رئیس کمیسیون اشتغال و کارآفرینی شورای اسلامی شهر دامغان تصریح کرد: اسامی منتخب شرکت تعاونی فراگیر ملی دامغان شامل باغداران دامغان، سلامت دامغان، مناسب دامغان، برکت دامغان و مطمئن دامغان به ترتیب الویت انتخاب شدند.

زارع زاده در پایان اظهار داشت: مقرر شد در جلسات بعدی کمیسیون اشتغال و کارآفرینی شورای اسلامی شهر دامغان برای تامین 30 درصد اعضاء آزاد شرکت از مجمع امور صنفی، نماینده باغداران، مسئولین جهاد کشاورزی، شوراهای اسلامی روستایی و دهیاران، شرکت های تعاونی توانمند و صندوق توسعه بخش کشاورزی و نظام صنفی کشاورزی دعوت به عمل آید.