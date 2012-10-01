برترین های جشنواره تئاتر گلستان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که از 6 مهرماه آغاز شد، هشت گروه نمایشی رقابت داشتند.

در مراسم اختتامیه این جشنواره که شامگاه دوشنبه برگزار شد، در بخش طراحی نور، نمایش این عشق پیر به کارگردانی و نویسندگی رشید نصیری تندیس جشنواره و مبلغ یک میلیون و 500 ریال جایزه نقدی را کسب کرد.

در بخش طراحی صحنه، لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون و 500 هزار ریال به نمایش هنگامه ای که آسمان شکافت از کردکوی به کارگردانی محبوبه شهریاری اهدا شد.

در بخش بازیگری مرد، لوح تقدیر و جایزه نقدی یک میلیون و 500 هزار ریالی به علی بابا کردی بازیگر نمایش درستکارترین قاتل دنیا به عنوان بازیگر سوم، لوم تقدیر و مبلغ دو میلیون ریال به محمد خوشبختی به عنوان بازیگر دوم مرد و تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه دو میلیون و 500 هزار ریال به حمیدرضا میرزایی زاده بازیگر نمایش اسفند 66 به عنوان بازیگر اول مرد اهداء شد.

در بخش بازیگری زن، لوح افتخار و یک میلیون و 500 هزار ریال به حمیرا مهدوی بازیگر نمایش این عشق پیرو پرستو مرادی بازیگر نمایش درستکارترین قاتل دنیا به عنوان بازیگر سوم داده شد.

لوح تقدیر و دیپلم افتخار و مبلغ دو میلیون ریال به مهرنوش پور موسوی بخاطر بازی در نمایش ننه دلار به عنوان بازیگر دوم زن، رتبه اول بازیگری زن شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 2.5 میلیون ریال به زهرا احمدی برای نمایش لباسی برای مهمانی از بندرگز داده شد.

در بخش کارگردانی، رتبه سوم شامل لوح تقدیر و مبلغ دو میلیون ریال به سعید قاضی نژاد برای نمایش ننه دلاور، رتبه دوم شامل دو میلیون و 500 هزار ریال به محمدرضا مهدوی برای نمایش درستکارترین قاتل دنیا و تندیس جشنواره، دپیلم افتخار و مبلغ سه میلیون ریال به مبینا کلبادی برای نمایش لباسی برای مهمانی از بندرگز به عنوان رتبه اول اهداء شد.