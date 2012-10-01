مردم پشتوانه اقتدار نیروی انتظامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جعفری نسب عصر دوشنبه در جمع اصناف و بازاریان قزوین که در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد توهین به مقدسات دینی را محکوم کرد و افزود: دشمنان با این حرکت می خواستند حساسیت مردم را بسنجند اما هرگز فکر نمی کردند اینگونه مورد خشم مسلمانان جهان واقع شوند.

وی افزود: این حرکتهای مذبوحانه فروپاشی پایه های ظلم و بیدادگری و توهین به مقدسات را تسریع خواهد کرد که امیدواریم بزودی آثار این اعتراض مردمی نمایان شود.

سردار جعفری نسب با بیان عملکرد پلیس در بخشهای مختلف یادآورشد:‌ مردم پشتوانه قدرتمندی برای نیروی انتظامی تلقی می شوند که هر جا حضور داشته اند به پیشبرد امور کمک کرده اند.

فرمانده انتظامی استان قزوین یادآورشد: با برقراری ارتباط با لایه های اجتماعی قدرت سخت افزاری خود را به قدرت نرم تبدیل کرده ایم و به عنوان خدمتگزار مردم تلاش می کنیم متنوع ترین خدمات را به مردم ارائه کنیم.

وی بیان کرد: استفاده از قدرت نرم موجب کاهش هزینه های خدمات به مردم می شود و با بهره گیری از افراد مختلف در صنوف می توانیم امنیت اجتماعی را در سطوح جامعه ارتقاء دهیم.

قدرت اصناف قبال توجه و عظیم است

این مسئول یادآورشد: قدرت اصناف حتی از دولت هم بیشتر است و اگر بخواهند قادرند براحتی بازار را مدیریت کنند تا مردم از مزایای آن بهره مند شوند.

جعفری نسب گفت: در فشارهای اقتصادی موجود برخی از این فضا سوء استفاده کرده و مشکلات را بیشتر می کنند که از اصناف که بدنه آنها متعهد و دلسوخته نظامند انتظار داریم در این مسیر به کمک مسئولان آمده تا گرانی ها کنترل شود.

این مسئول اظهارداشت: استکبار بدنبال ضربه زدن از مسیر اقتصادی است و با هوشیاری و کمک یکدیگر باید توطئه جدید دشمنان را خنثی و از این گردنه نیز به سلامت عبور کنیم.