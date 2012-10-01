به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر اجرایی کاروان تعزیه‌خوانان استان کرمان گفت: امروز تعزیه‌خوانان ‌کرمان به منظور اجرای تعزیه در بین الحرمین عازم کربلا‌‌‌می‌شوند.

ثارالله انکوتی با اشاره به سفر زیارتی تعزیه‌خوانان استان کرمان به عتبات عالیات به منظور اجرای تعزیه در آن مکان مقدس اظهار داشت: این گروه وابسته به حوزه هنری کرمان است که برای اجرای سه مجلس تعزیه عازم کربلای معلا و عتبات عالیات می‌شوند.

انکوتی عنوان کرد: تعزیه به عنوان تنها هنر دینی و مذهبی جهان اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و از تعزیه‌خوانان به عنوان هنرمندان حسینی یاد می‌کنند.

وی با بیان اینکه کار هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم برای اجرای تعزیه از مراجع ذیصلاح انجام شده است، خاطر‌نشان کرد: گروه اعزامی تعزیه به کربلای معلا به ترتیب سه مجلس تعزیه شهادت حربن‌یزید ریاحی، حضرت عباس (ع) و تعزیه شهادت امام حسین (ع) را در بین‌الحرمین اجرا می‌کنند‌.

انکوتی افزود: هنرمندان حسینی با اجرای تعزیه شهادت حضرت علی اکبر (ع) به نیت اجرای تعزیه در کربلای معلا و عرض ارادت به ساحت مقدس و مطهر حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) و پس از توزیع آش نذری عازم عتبات عالیات می‌شوند.

ضرورت حفظ وحدت اسلامی در اجرای تعزیه

رئیس حوزه هنری استان کرمان با اشاره به اجرای تعزیه در کربلای معلا توسط تعزیه خوانان کرمانی گفت: از اجرای مجالس تعزیه‌ای که موجب تفرقه مسلمانان می‌شود، جدا خودداری شود.



عباس سالاری در مراسم بدرقه گروه تعزیه حوزه هنری اعزامی به کربلای معلا با بیان اینکه اجرای تعزیه در جوار قتلگاه امام حسین (ع) سعادت بزرگی است که نصیب تعزیه‌خوانان کرمانی شده است، اظهار داشت: از تعزیه باید به عنوان یک هنر کاملا اسلامی در راستای ترویج معارف اسلامی استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه باید روح حماسی تعزیه در اجراها بیشتر از گذشته تقویت شود، تصریح کرد: وقت آن رسیده که از حواشی و تحریف در تعزیه جلوگیری و به نکات حماسی در تعزیه و ایجاد روحیه شهادت‌طلبی توجه شود.

سالاری افزود: هنر مقدس تعزیه به خوبی می‌تواند در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به ویژه در بین نسل جوان اثرگذار باشد.

وی کوتاهی زمان اجرای مجالس تعزیه در کربلا را خواستار شد و گفت: در زمان اجراها به مقتضای زمان و مکان تعزیه از نظر امنیتی بررسی‌های لازم انجام شود.

سومین نشست نقد کتاب ویژه‌کتاب‌های حوزه‌ادبیات استان کرمان برگزار می‌شود



سومین «نشست نقد کتاب» برای نقد و بررسی مجموعه‌‌شعر «روشنایی نمناک یک کبریت» اثر «شهرام پارسامطلق» از شاعران استان برگزار خواهد شد.

در نشست نقد این مجموعه‌شعر، شاعران و صاحب‌نظران عرصه‌ی ادبیات استان حضور خواهند داشت و «مهدی صمدانی» و «حسین سبزه‌صادقی» درباره‌ی شعرهای کتاب یادشده، سخن خواهند گفت.

سومین نشست نقد کتاب، به همت واحد آفرینش‌های ادبی حوزه‌هنری کرمان در محل اتاق هم‌اندیشی این حوزه برگزار می‌شود.

سومین نشست بررسی و تحلیل موسیقی به همت حوزه هنری کرمان برگزار شد



سومین نشست بررسی و تحلیل موسیقی با موضوع (موسیقی از ایده تا خلق اثر) با حضور جمعی از آهنگسازان‌، نوازندگان و خوانندگان استان برگزار شد.

در این نشست‌، پس از پخش چند نمونه اثر از آهنگسازان نامی ایران و جهان‌، تاثیرات زیر و بمی جهت ایجاد صدا‌‌های تیره و روشن‌، شدت و نحوه صحیح اجرا‌، برای نزدیکتر‌شدن احساس نوازندگان و خوانندگان‌، به منظور اصلی آهنگساز، از سوی مسئول واحد موسیقی حوزه هنری مورد بحث و بررسی قرار گرفت‌، و به صورت عملی از سوی اعضاء شرکت‌کننده تجربه شد.

منصور حسینی همچنین پس از تاکید حاضرین بر تداوم جلسات‌، موضوع نشست بعدی را تاثیر ریتم در ساختار مِلودی اعلام کرد.

دو مستند با موضوع دفاع مقدس ساخته شد

زندگی خانواده‌های شهدای کرمان در دو مستند «شناسنامه گشمیران» و «باغ ما که خشک نشده» به تصویر کشیده شد.



مهدی میرزایی به خبرنگار سوره سینما گفت: دو مستند با مضمون دفاع مقدس به تهیه‌کنندگی حوزه هنری کرمان ساخته‌ام که هر دو را به دبیرخانه هشتمین جشنوره فیلم کوتاه دینی «رویش» فرستاده‌ام و امیدوارم انتخاب شوند.

وی گفت: «شناسنامه گشمیران» عنوان یکی از این مستندها است. گشمیران روستایی است که جمعا 50 خانوار دارد و 22 شهید داده است. در این مستند گزارشی خانواده‌های شهدا از رزمنده‌ها و روزهای جنگ سخن می‌گویند.

میرزایی افزود: مستند «باغ ما که خشک نشده» درباره روستایی است که خالی از سکنه است. مردم روستا به دلیل خشکسالی، روستا را ترک کرده‌اند اما پیرمرد و پیرزنی تنها روستا را ترک نکرده‌اند و همچنان در کنار قبر فرزندان شهیدشان زندگی می‌کنند.

کارگاه تاریخ شفاهی ادبیات شفاهی انقلاب و دفاع مقدس

اولین کارگاه تاریخ شفاهی ادبیات شفاهی انقلاب و دفاع مقدس ویژه نویسندگان ، پژوهشگران و ایثارگران علاقمند برگزار می شود.



اولین کارگاه تاریخ شفاهی انقلاب و دفاع مقدس در سه دوره با حضور اساتید برجسته کشوری حجت الاسلام فخرزاده، قاسمی پور، قزوینی و زنجانی برگزار می شود.

زمان برگزاری کارگاه 20 و21 مهرماه ( اولین دوره ) 4 و5 آبان ماه ( دومین دوره ) 18 و 19 آبان ماه ( سومین دوره ) در محل حوزه هنری کرمان برگزار می شود.

علاقمندان به شرکت در این کارگاه می توانند جهت ثبت نام تا تاریخ 15 مهر 1391 به حوزه هنری کرمان مراجعه نمایند.

ساعت برگزاری کلاس ها از 9 صبح الی 13 و عصر ها از ساعت 16 الی 20 می باشد.

شرکت کنندگان برتر به عنوان مجری پروژه های تحقیقاتی با موضوع انقلاب و ادبیات پایداری و تالیف کتاب دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری انتخاب خواهند شد.

ضمنا مدارک لازم جهت ثبت نام یک قطعه عکس 4*3 جهت صدور گواهی شرکت در دوره و یک برگ کپی کارت ملی و یک نمونه اثر از آثار قبلی شرکت کنندگان ( در صوت داشتن اثر) می باشد.

سومین جشنواره فیلم نامه نویسی استان کرمان

حوزه هنری کرمان فراخوان سومین جشنواره فیلم‌نامه‌نویسی استان کرمان را منتشر کرد.





در متن این فراخوان آماده است که سومین جشنواره فیلم‌نامه‌نویسی استان کرمان به منظور تشویق و ترغیب هنرمندان فیلم‌نامه‌نویس استان، با هدف نگارش فیلم‌نامه‌های غنی فرهنگی و بومی و اعتلای جایگاه فیلم‌نامه‌نویسی در استان برگزار می‌شود.

موضوعات جشنواره: تحکیم خانواده ایرانی، اسلامی، انقلاب اسلامی وبیداری اسلامی، دفاع مقدس، فرهنگ وتمدن اسلامی، فرهنگ بومی استان کرمان.

شرایط عمومی جشنواره: شرکت کلیه افراد حقیقی و حقوقی در این جشنواره بلا‌مانع است، آثاری که در جشنواره‌های پیشین فیلم‌نامه‌نویسی‌ استان شرکت داشته‌اند، پذیرفته نمی‌شوند، فیلم‌نامه‌ها باید تایپ شده خوانا و بر روی یک طرف کاغذ A4 ارسال شوند، ارسال فرم مشخصات نویسنده و فایل word فیلم‌نامه الزامی‌ست، تاریخ نگارش فیلم‌نامه ملاک نمی‌باشد و خلاصه داستان حداکثر در یک صفحه همراه با هر اثر ارسال گردد، تعداد صفحات هر فیلم نامه حداکثر30صفحه باشدف آثار اقتباسی با ذکر منبع ارایه گردند، هر نویسنده فیلم‌نامه کوتاه مجاز است در هر بخش اعم از داستانی، مستند و... یک اثر ارسال کند، به آثاری که بیش از یک نویسنده داشته باشند و حائز رتبه شوند، تنها یک جایزه تعلق می‌گردد، دبیرخانه جشنواره می‌تواند از آثار راه‌یافته به بخش مسابقه با ذکر نام نویسنده در انتشارات مربوط به خود استفاده کند، آثار منتخب در بانک فیلم‌نامه حوزه هنری استان ثبت خواهند شدف آثار ارسال شده عودت داده نمی‌شوند، شرکت در جشنواره به منزله قبول شرایط و مقررات جشنواره است.

دهمین جلسه‌ کارگاه داستان واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان کرمان برگزار شد



جلسه‌دهم این کارگاه آموزشی با حضور اعضا در محل کارگاه‌های حوزه هنری کرمان برگزار شد.

محمدعلی ملازاده، مسئول کارگاه در این جلسه به مرور مطالب مطرح‌شده در جلسات قبل، از جمله بحث شخصیت‌پردازی و فضاسازی در داستان پرداخت.

بررسی داستان‌های اعضای کارگاه، پایان‌بخش این جلسه بود.

کارگاه داستان واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان کرمان، دوشنبه‌ هر هفته از ساعت 17 تا 30/19 در محل کارگاه‌های این حوزه برگزار می‌شود.