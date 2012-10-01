ولایت فقیه ناجی کشور از بحرانهاست

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخانی عصر دوشنبه در جمع بسیجیان شهرستان تاکستان اظهارداشت:‌ نعمت بزرگ دین پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و وجود ولایت فقیه کشور را در هر شرایطی از بحران خارج کرده است و این بار نیزبا اتکاء به ولایت همه مشکلات را پشت سر خواهیم گذاشت.

طاهرخانی افزود: باید خدا را شاکر باشیم که در جامعه ای زندگی می کنیم که الگوی همه ما زندگی ائمه اطهار و معصومین (ع) هستند و همه نیازمند وجود پاک و مقدس ائمه اطهار (ع) هستیم.

وی با اشاره به حرمت شکنی صورت گرفته توسط دشمنان اسلام در اهانت به پیامبر اسلام گفت: دشمنان دین خدا بر این باوربودند که با این حرکت زشت و پلید می توانند به اسلام ضربه بزنند اما با جواب دندان شکنی مواجه شدند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: دشمنان اسلام به خیال باطل خودشان تصور کردند که با این اقدامات سخیف می توانند به دین خدا ضربه وارد کنند اما خیزش یکپارچه جهان اسلام در اعتراض به اهانت به پیامبر اعظم (ص) انزجار و نفرت خود را از استکبار جهانی اعلام کردند و دشمنان فهمیدند که نمی توانند با این اقدامات علیه مقدسات مسلمانان کاری پیش ببرند.

این مسئول یادآورشد:‌ افتخار می کنیم که ایران عزیزمان به عنوان الگوی کشورهای اسلامی و نمونه در جهان مطرح است

و بیداری اسلامی که امروزه در کشورهای عربی در حال شکل گرفتن است نشأت گرفته از انقلاب اسلامی ایران است.

وی خاطرنشان کرد: به فرموده رهبر معظم انقلاب، هندسه جدیدی در دنیا در حال شکل گیری است که محور این هندسه اسلام عزیز است و دشمنان و استکبار جهانی هرگز نخواهند توانست با این اقدامات غیر اخلاقی خود کاری از پیش ببرند.



