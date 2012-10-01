مصر مخالف دخالت خارجی در سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عربی پرس ، یاسر علی گفت: دخالت خارجی در سوریه به پیچیده تر شدن بحران این کشور می انجامد.
وی افزود: رئیس جمهوری مصر مخالف دخالت نظامی خارجی در سوریه است و مصر به دنبال دخالت نظامی در سوریه نیست و فقط از راهکار سیاسی حمایت می کند.
سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرد: محمد مرسی رئیس جمهوری مصر بارها دخالت نظامی را رد کرده است و آن را عاملی برای حل بحران سوریه ندانسته است.
خاطر نشان می شود امیر قطر در سخنان اخیرش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار دخالت نظامی اعراب در سوریه شده بود.
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