  1. بین الملل
۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۲۱:۲۸

سخنگوی مرسی:

مصر مخالف دخالت خارجی در سوریه است

مصر مخالف دخالت خارجی در سوریه است

سخنگوی رئیس جمهوری مصر بر مخالفت با دخالت خارجی در سوریه و ضرورت توجه به راهکار سیاسی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عربی پرس ، یاسر علی گفت: دخالت خارجی در سوریه به پیچیده تر شدن بحران این کشور می انجامد.

وی افزود: رئیس جمهوری مصر مخالف دخالت نظامی خارجی در سوریه است و مصر به دنبال دخالت نظامی در سوریه نیست و فقط از راهکار سیاسی حمایت می کند.

سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرد: محمد مرسی رئیس جمهوری مصر بارها دخالت نظامی را رد کرده است و آن را عاملی برای حل بحران سوریه ندانسته است.

خاطر نشان می شود امیر قطر در سخنان اخیرش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار دخالت نظامی اعراب در سوریه شده بود.

کد مطلب 1709975

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