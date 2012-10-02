حجت ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺳﻴﺪﺍﺣﻤﺪ موسوی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره با اشاره به کاهش چشمگیری تاخیر پروازهای انتقال حجاج ایرانی به عربستان، گفت: از ابتدای آغاز اعزام حجاج ایرانی به سرزمین وحی تاکنون متوسط تاخیر پروازها به حدود 10 دقیقه کاهش یافته است.



ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﺞ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ با اعلام اینکه در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق پرواز حجاج و زائران ایرانی به مدینه منوره و مکه مکرمه با کمترین میزان تاخیر ممکن انجام می شود، تصریح کرد: استفاده از خطوط پروازی داخلی یکی از مهمترین دلایل کاهش تاخیرها در پروازهای حجاج ایرانی در سالجاری است.



معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه امسال تمامی حجاج و زائران ایرانی توسط دو شرکت هواپیمایی داخلی ایران ایر و ماهان به عربستان انتقال داده می شوند، تاکید کرد: استفاده از ایر لاین‌های داخلی علاوه بر کاهش زمان تاخیرها، امکان صرفه جویی ارزی و ارائه خدمات بیشتر به زائران ایرانی را به همراه داشته است.



این مقام مسئول میزان صرفه جویی انتقال حجاج به سرزمین وحی با استفاده از شرکتهای هواپیمایی داخلی را حدود 15 میلیون دلار عنوان کرد و افزود: با مذاکرات و هماهنگی هایی که با عربستان سعودی انجام شده است، پیش بینی می شود در بازگشت حجاج از عربستان به ایران هم با کمترین تاخیر پروازی روبرو باشیم.



به گزارش مهر، برای حج سالجاری حدود 75 هزار زائر ایرانی به مکه و مدینه منوره اعزام می شوند به طوری که این حجاج ایرانی در قالب 449 کاروان و 230 پرواز به مکه و مدینه اعزام خواهند شد.

آخرین وضعیت تاسیس بانک و هواپیمایی حج



حجت ﺍﻻﺳﻼﻡ موسوی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تاسیس و راه اندازی بانک و هواپیمایی حج، توضیح داد: در سه ماهه گذشته اتاق فکری به منظور ارائه تسهیلات بیشتر به حجاج و زائران ایرانی در مکه و مدینه ایجاد شده است.

وی با اعلام اینکه یکی از پیشنهادهای مطرح تاسیس و راه اندازی بانک و هواپیمایی ویژه حج بوده است، تاکید کرد: در حال حاضر سپرده گذاری قابل توجهی توسط مردم برای عتبات عالیه و حج عمره و تمتع انجام شده است که این می تواند پشتوانه مناسبی برای تاسیس بانک وی‍ژه حج باشد.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در شرایط فعلی به طور متوسط سالانه 2 تا 2.5 میلیون نفر زائر ایرانی به مکه و مدینه مسافرات می کنند، اظهارداشت: قطعا جابه جایی این حجم گسترده زائران تحت پوشش یک سازمان هواپیمایی می تواند منجر به ارائه خدمات مطلوب تری به مردم شود.

رئیس سازمان حج و زیارت با تاکید بر اینکه لایحه پیشنهادی تاسیس سازمان هواپیمایی و بانک ویژه حج پس از برگزاری موسم حج به دولت ارسال خواهد شد، خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت ازاین لایجه پیشنهادی حمایت لازم را داشته باشد.