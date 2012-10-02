تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه یازدهم مهرماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با شانزدهم ذیقعده سال 1433 هجری قمری و دوم اکتبر سال 2012 میلادی.

- هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر پیگیری می‌شود:

* سایپای البرز - پرسپولیس، ساعت 18:15، ورزشگاه آزادی تهران

- نشست خبری علی دوستی‌‎مهر، سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران و سرمربیان تیم‌های نوجوانان ازبکستان، ژاپن و عراق پیش از ظهر امروز در هتل آزادی تهران برگزار می‌شود.

- هفته دوم از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا امشب با برگزاری هشت دیدار طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:

گروه E:

* نوردسیلند دانمارک - چلسی انگلستان

* یوونتوس ایتالیا - شاختار دونتسک اوکراین

گروه F:

* باته بوریسف بلاروس - بایرن مونیخ آلمان

* والنسیای اسپانیا - لیل فرانسه

گروه G:

* اسپارتاک مسکو روسیه - سلتیک اسکاتلند

* بنفیکای پرتغال - بارسلونای اسپانیا

گروه H:

* کلوج رومانی - منچستریونایتد انگلستان

* گالاتاسرای ترکیه - براگای پرتغال

- دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا امروز طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:

* گوانگجو اورگرانده چین - الاتحاد عربستان، ساعت 15، ورزشگاه گوانگجو

* الاهلی عربستان - سپاهان ایران، ساعت 20:45، ورزشگاه ملک عبدالله الفیصل جده