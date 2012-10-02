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۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۸:۱۶

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ‌ورزشی: آغاز دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با رویارویی الاهلی عربستان و سپاهان و پیگیری هفته دوم از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه یازدهم مهرماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با شانزدهم ذیقعده سال 1433 هجری قمری و دوم اکتبر سال 2012 میلادی.

- هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر پیگیری می‌شود:
* سایپای البرز - پرسپولیس، ساعت 18:15، ورزشگاه آزادی تهران

- نشست خبری علی دوستی‌‎مهر، سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران و سرمربیان تیم‌های نوجوانان ازبکستان، ژاپن و عراق پیش از ظهر امروز در هتل آزادی تهران برگزار می‌شود.

- هفته دوم از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا امشب با برگزاری هشت دیدار طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:
گروه E:
* نوردسیلند دانمارک - چلسی انگلستان
* یوونتوس ایتالیا - شاختار دونتسک اوکراین
گروه F:
* باته بوریسف بلاروس - بایرن مونیخ آلمان
* والنسیای اسپانیا - لیل فرانسه
گروه G:
* اسپارتاک مسکو روسیه - سلتیک اسکاتلند
* بنفیکای پرتغال - بارسلونای اسپانیا
گروه H:
* کلوج رومانی - منچستریونایتد انگلستان
* گالاتاسرای ترکیه - براگای پرتغال

- دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا امروز طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:
*  گوانگجو اورگرانده چین - الاتحاد عربستان، ساعت 15، ورزشگاه گوانگجو
* الاهلی عربستان - سپاهان ایران، ساعت 20:45، ورزشگاه ملک عبدالله الفیصل جده

کد مطلب 1709992

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