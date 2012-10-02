تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه یازدهم مهرماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با شانزدهم ذیقعده سال 1433 هجری قمری و دوم اکتبر سال 2012 میلادی.
- هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدار زیر پیگیری میشود:
* سایپای البرز - پرسپولیس، ساعت 18:15، ورزشگاه آزادی تهران
- نشست خبری علی دوستیمهر، سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران و سرمربیان تیمهای نوجوانان ازبکستان، ژاپن و عراق پیش از ظهر امروز در هتل آزادی تهران برگزار میشود.
- هفته دوم از مرحله گروهی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای اروپا امشب با برگزاری هشت دیدار طبق برنامه زیر آغاز میشود:
گروه E:
* نوردسیلند دانمارک - چلسی انگلستان
* یوونتوس ایتالیا - شاختار دونتسک اوکراین
گروه F:
* باته بوریسف بلاروس - بایرن مونیخ آلمان
* والنسیای اسپانیا - لیل فرانسه
گروه G:
* اسپارتاک مسکو روسیه - سلتیک اسکاتلند
* بنفیکای پرتغال - بارسلونای اسپانیا
گروه H:
* کلوج رومانی - منچستریونایتد انگلستان
* گالاتاسرای ترکیه - براگای پرتغال
- دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا امروز طبق برنامه زیر آغاز میشود:
* گوانگجو اورگرانده چین - الاتحاد عربستان، ساعت 15، ورزشگاه گوانگجو
* الاهلی عربستان - سپاهان ایران، ساعت 20:45، ورزشگاه ملک عبدالله الفیصل جده
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