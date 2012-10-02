حجت ﺍﻻﺳﻼﻡ سیدعلی قاضی عسکر در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره با اشاره به ظرفیت‌های بالای برگزاری مناسک حج برای مسلمانان کل جهان، گفت: برگزاری مناسک حج علاوه بر پتانسیل‌های دینی، معنوی و مذهبی برای مسلمانان جهان اسلام، منجر به بهبود تعاملات اقتصادی بین کشورها خواهد شد.



نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با تاکید بر اینکه مسلمانان جهان باید همزمان با فرا رسیدن حج مکه و مدینه را به کانونی برای همکاری‌های اقتصادی تبدیل کنند، تصریح کرد: فرا رسیدن ایام حج فرصت مناسبی برای کشورهای مختلف جهان اسلام است که به جای استفاده از کالاهای غربی از محصولات تولیدی مسلمانان استفاده کنند.



سرپرست حجاج ایرانی در عربستان با یادآوری اینکه امضای قراردادهای تجاری و اقتصادی بین کشورهای مسلمان در حاشیه برگزاری مناسک حج ضروری به نظر می رسد، اظهار داشت: از سوی دیگر، حج فرصتی برای نخبگان جهان اسلام است که مشکلات و مسائل پیش روی مسلمان را به طور جدی تری مورد بحث و بررسی قرار دهند.



وی با یادآوری شرایط مسلمان در برخی از کشورهای اسلامی همچون فلسطین و میانمار، بیان کرد: برگزاری مراسم حج بهترین فرصت برای ریشه یابی بیشتر این مشکلات است.



قاضی عسکر با اشاره به اینکه کشورهای مختلف جهان اسلام باید از فرصت‌های برگزاری حج برای بهبود بیشتر سطح روابط استفاده کنند، اظهارداشت: اختلافات به طور طبیعی همواره بین کشورهای اسلامی وجود داشته اما باید حج به فرصتی برای رفع کوچکترین اختلاف بین مسلمان جهان شود.



وی با بیان اینکه با رفع این اختلافات در حین برگزاری حج باید برخی از برادر کشی‌ها در برخی از کشورهای اسلامی متوقف شود، تاکید کرد: قطعا دشمنان اسلام از این اختلافات برای ضربه زدن به کشورهای اسلامی حداکثر استفاده را می‌کنند.



نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به توهین اخیر به حضرت محمد (ص) در غرب، گفت: در شرایط فعلی تمامی مسلمانان جهان در اعتقاد به خدا، قرآن کریم و شخصیت حضرت محمد (ص) با یکدیگر متحد و هم نظر هستند.



وی با اعلام اینکه این اقدام اخیر توهین آمیز غرب منجر به اتحاد بیشتر مسلمان جهان به ویژه در مراسم امسال حج خواهد شد، یادآور شد: تمامی مسلمان شیعه و سنی جهان به اهل بیت علاقه دارند و هیچ گونه توهینی به حضرت محمد (ص) و اهل بیت جایز و قابل قبول نیست.



حجت ﺍﻻﺳﻼﻡ قاضی عسکر از اتحاد دوباره تمامی مسلمان شیعه و سنی جهان در مراسم حج امسال و پس از توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) خبر داد و افزود: مسلمان با اتحاد و انسجام بیشتر علاوه بر ایستادگی در برابر قدرت‌های شیطانی، آنها را از اقدامات خصمانه خود پشیمان خواهند کرد.