نوسازی ستاد فرماندهی انتظامی آمل/ ساختمانی با قدمت 50 سال

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد صادق پهلوان شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید پاسگاه انتظامی بخش امامزاده عبدالله آمل افزود: ستاد فرماندهی انتظامی این شهرستان با قدمت بیش از 50 سال نیاز به مکان جدید و نوسازی دارد.

وی اضافه کرد: با پیگیری های انجام شده از میان مسئولان شهرستان حدود پنج هزار مترمربع زمین مورد نیاز برای ساخت ستاد فرماندهی انتظامی آمل در انتهای بلوارآزادگان تحویل این ستاد شده است.



وی با بیان اینکه شهرستان آمل از مناطق مهم استان در حوزه گردشگری و مسافرپذیری است و این موضوع حجم فعالیت های پلیسی شهرستان را افزایش داده است، اضافه کرد: جدی ترین خواسته پلیس از مردم تعامل، همکاری و همراهی بیشتر مردم با این مجموعه بوده که می تواند در برقراری نظم وانضباط اجتماعی تاثیرگذار باشد.



پهلوان گفت: ساختمان جدید باشگاه انتظامی بخش امامزاده عبدالله آمل با 420 متر مربع در دو طبقه و با سه میلیارد ریال اعتبار بهره برداری شد.



وی افزود: تحول در ساختار فیزیکی پاسگاهها، کلانتریهای انتظامی شهرستان آمل از اولویت ها و ماموریت های ستاد فرماندهی این شهرستان بوده و در سالهای اخیر تلاش های خوبی در این زمینه انجام شده است.



وی ادامه داد: درهفته آینده کار احداث ساختمان جدید کلانتری شهر رینه در بخش کوهستانی لاریجان آمل انجام خواهد شد و مکان فعلی آن که قدیمی و فرسوده است در مدت یک سال ساخته و تحویل خواهد شد.