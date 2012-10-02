انتقال مترو تهران به آمل ابلاغ نشد/ چهار خطه کردن هراز در اولویت

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجموعه شهرستان آمل در صورت تصمیم دولت برای اجرای این طرح مهم زیربنایی استقبال خواهد کرد اما تا کنون هیچ مصوبه و یا طرحی از سوی دولت در خصوص انتقال خط مترو تهران به آمل از جاده هراز به فرمانداری آمل ابلاغ نشده است.



وی ادامه داد: مهمترین و جدی ترین برنامه دولت در جاده هراز، تکمیل و چهارخطه کردن این محور پرتردد پایتخت کشور به مازندران است.



فرماندار آمل با بیان اینکه تکمیل بخشی از مسیر حدود 110 کیلومتری جاده هراز در محدوده مازندران در قالب طرح های مهر ماندگار دولت قرار گرفته است، اضافه کرد: تا کنون بیش از 60 کیلومتر از جاده هراز چهارخطه شده و بقیه در حال اجرا است.



اکبرزاده اضافه کرد: انتظار است دولت برای تکمیل کامل جاده هراز که سهم مهمی در کوتاه کردن زمان سفر و افزایش ایمنی مسافران به همراه دارد، با اختصاص اعتبارهای ملی سرعت بخشد.



وی یادآور شد: بیمارستان 160 تختخوابی دو راهی امامزاده عبدالله آمل از طرح های مهر ماندگار این شهرستان بوده و تا کنون بیش از 95 درصد پیشرفت فیزیکی در ساختمان بیمارستان دارد.



فرماندار آمل ابراز امیداری کرد: انتظار است با توجه به اینکه، بیمارستان 160 تختخوابی آمل در طرح های مهر ماندگار مازندران بوده، دانشگاه علوپزشکی مازندران هر چه سریعتر نسبت به تجهیز کامل بخش های آن اقدام کند.



شهرستان آمل حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد.