آمادگی مجدد ایران برای صدور گاز به هند/ مسیرهای جدید صادرات گاز به چین

محسن خجسته مهر در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت صادرات گاز طبیعی ایران به کشورهای هند و چین، گفت: مذاکرات صادرات گاز ایران به هند از چند سال گذشته تاکنون تحت عنوان مذاکرات خط لوله صلح آغاز شده است.



معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با اعلام اینکه در حال حاضر درهای صادرات گاز ایران بر روی بازار هند باز است، تصریح کرد: در شرایط فعلی ایران برای تامین گاز طبیعی مورد نیاز هند آمادگی دارد.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در حال حاضر ایران برای صادرات گاز طبیعی به بازارهای شرق آسیا و اروپا دارای مزیت موقعیت ژئوپولیتیکی و جغرافیایی منحصر به فردی است، اظهار داشت: با توجه به وجود ذخایر بالای گاز، موقعیت ژئوپولیتیکی و ساخت و راه اندازی تاسیسات و خطوط انتقال گاز طبیعی، ایران می تواند در آینده به یکی از هاب‌های جدید صادرات گاز در سطح منطقه تبدیل شود.



وی با بیان اینکه هم اکنون ایران از شرایط ویژه ای برای صادرات، واردات، سوآپ و ترانزیت گاز طبیعی برخوردار است، تاکید کرد: از سوی دیگر طراحی شبکه خطوط لوله انتقال گاز به نحوی طراحی شده است که امکان ترانزیت گاز کشورهای همسایه را به سایر کشورها فراهم می کند.



خجسته مهر همچنین در خصوص آخرین وضعیت صادرات گاز ایران به چین، توضیح داد: برای انتقال گاز طبیعی به این بازار بزرگ انرژی دو مسیر پیش روی ایران وجود دارد.



معاون برنامه ریزی وزیر نفت از خطوط لوله و صدور گاز مایع از طریق محموله‌های ال.ان.جی به عنوان 2 مسیر صادرات گاز به چین یاد کرد و یادآور شد: برای صادرات گاز به چین از طریق محموله ال.ان.جی حتی تاکنون چندین پروژه مستقل ال.ان.جی همچون پارس شمالی تعریف شده است.



به گزارش مهر، با گذشت حدود 23 سال از آغاز مذاکرات ایران، هند و پاکستان برای نهایی کردن ساخت خط لوله دو هزار و 700 کیلومتری صلح هنوز اجرای این پروژه گازی با سایه و روشنهای متعددی روبرو است.



پس از خروج هند از مذاکرات صلح، خرداد ماه دو سال گذشته با حضور روسای جمهور ایران و پاکستان قرارداد فروش گاز طبیعی بین دو کشور در تهران امضا شد.



بر اساس قرارداد 25 ساله ایران و پاکستان باید تا فروردین ماه 1393 (2014 میلادی) سالانه 7.8 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به این همسایه شرقی صادر شود.



قرارداد اصلی گازی ایران و پاکستان خرداد ماه سال گذشته با حضور محمود احمدی نژاد و آصف زرداری روسای جمهور دو کشور در تهران پاراف شده بود.



پس از امضای این قرارداد 2 سند موافقت نامه عملیاتی و موافقت نامه رئوس ترانزیت گاز از خاک پاکستان تهیه و اسفند دو سال گذشته در ترکیه امضا شد.



همچنین ضمانت نامه این قرارداد در دولت پاکستان و در وزارت انرژی این کشور توسط نماینده ویژه دولت پاکستان امضا و سپس بخش حساس این قرارداد گازی به دنبال نظر مشاوران حقوقی توسط نماینده دولت پاکستان دست نویس شد.



در نهایت نافذ شدن این قرارداد هفت میلیارد دلاری فروش گاز طبیعی خرداد ماه امسال در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران هم به تصویب رسید.