حذف پایگاههای بهداشتی مشارکتی/ سرمایه بخش خصوصی روی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا دستورالعملی از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای 60 پایگاه بهداشتی مشارکتی صادر شده است مبنی بر اینکه بعد از این می بایست نحوه همکاری خودشان را با دانشگاه تغییر داده و زیر مجموعه پزشک خانواده به فعالیت خود ادامه دهند.

این در حالی است که این پایگاههای بهداشتی مشارکتی به عنوان بخش خصوصی، تاکنون خدمات زیادی را به مردم ارائه می دادند که این خدمات مشابه خدماتی است که در مراکز بهداشت به مردم ارائه می شود.



واکسیناسیون، بررسی سلامت مادر، رشد نوزاد و... از جمله خدماتی است که در این پایگاههای بهداشتی مشارکتی به صورت رایگان به مردم ارائه می شود و در مقابل بر اساس قراردادی که با دانشگاه علوم پزشکی تهران منعقد ساخته اند، پولی را بابت این خدمات دریافت می کنند.



یکی از مسئولین همین پایگاههای مشارکتی، با انتقاد از تصمیم دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر حذف این پایگاهها و دادن مسئولیت آنها به تیم پزشک خانواده، گفت: اغلب این پایگاهها از چند سال قبل در این بخش سرمایه گذاری کرده اند و حالا حداقل سرمایه ما را نمی دهند که آنها را واگذار کنیم.



وی که نخواست نامش عنوان شود، ادامه داد: سرمایه ای که اغلب برای ایجاد و راه اندازی پایگاههای بهداشتی مشارکتی صرف شده بین 10 تا 20 میلیون است. حالا می گوییم بیایید پول ما را بدهید و هرآنچه داریم را تحویل دهیم، قبول نمی کنند.

آنچه در این بین بیش از موضوع دیگری مشهود و قابل لمس است، این 60 پایگاه بهداشتی مشارکتی می بایست عطای خدمت به مردم را به لقایش بخشیده و بدون اینکه پاداشی بایت خدماتی که تاکنون به مردم ارائه می دادند، می بایست کارشان را تعطیل کنند.

به گفته مسئول یکی از همین پایگاهها، وقتی پیشنهاد دادیم که بیایید و سرمایه بنده که 10 میلیون تومان بوده است را بدهید و ما تمامی امکانات پایگاه خود را تحویل می دهیم، پاسخ دادند که بیشتر از 2 میلیون نمی دهیم.



در چنین شرایطی که پایگاههای بهداشتی مشارکتی از چند سال قبل با اجاره مکانی و جذب نیروهایی برای ارائه خدمات به مردم، تجهیز شده اند، متاسفانه برنامه پزشک خانواده که وظایفی تقریبا متمایز از پایگاههای بهداشتی مشارکتی بر عهده دارد، باعث شده علاوه بر تعطیلی 60 پایگاهی که خدمات مورد نیاز مردم را ارائه می دهند، میلیونها تومان سرمایه بخش خصوصی نیز روی هوا باشد و انگیزه ای برای ادامه فعالیت در این بخش وجود نداشته باشد.