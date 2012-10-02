تولید 30 درصد عسل کشور در آذربایجان غربی

پرویز بستانچی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال 16 هزارتن عسل در استان تولید شود افزود: این استان با تولید 30 درصد از عسل کشور رتبه اول کشوری را داراست .

وی با اشاره به برداشت 13 هزار تن عسل از زنبورستان های استان تاکنون اظهارداشت: برداشت عسل در استان تا اواخر مهر ماه سالجاری ادامه دارد .

بستانچی با بیان اینکه این میزان عسل از 850 هزار کندو در استان تولید شده است گفت: امسال میزان عسل تولیدی در استان هشت درصد در مقایسه با پارسال افزایش نشان می دهد .

مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه آذربایجان غربی سالانه حدود 30 درصد عسل کشور را تولید می کند یادآور شد: بیش از 5 هزار بهره بردار در آذربایجان غربی این میزان عسل را برداشت می کنند .

بستانچی با بیان اینکه عمده شهرستانهای برداشت عسل، خوی، ارومیه و پلدشت هستند، گفت: 40 درصد کندوهای آذربایجان غربی و بیش از 8 درصد از کندوهای کشور در زنبورستانهای خوی جای گرفته است .

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی به دلیل همجواری با کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق موقعیت بی نظیری در صدور این محصول به کشورهای اروپایی را دارد اظهارداشت: این استان می تواند با برطرف شدن مشکلات فراروی زنبورداران، به قطب تولید و عرضه عسل در منطقه تبدیل شود .