دومین نامه شورایاران منطقه 20 درباره جدایی ری از تهران به رهبر انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نامه اعتراض به جدایی ری از تهران که به امضای دبیر شورایاری شهرک نظامی، جوانمرد قصاب، حمزه آباد، ظهیرآباد - ابن بابویه، شهید بهشتی، شهرک تقی آباد، دولت آباد، دیلمان، فیروزآباد، شهرک 13 آبان، ولی آباد، منصوریه - منگل، شهادت، شهید غیوری، استخر، اقدسیه، چشمه علی، عباس آباد رسیده برای دفتر مقام معظم رهبری ارسال شد.

بنابراین گزارش متن کامل این نامه چنین است:

رهبر معظم و معزز انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)

ضمن آرزوی صحت و سلامت، توفیق روزافزون برای حضرتعالی که به عنوان پشت و پناه محرومان و پابرهنگان سرزمین اسلامی مان ایران عزیز می باشید و چشم امید فرزندان این مرز و بوم همیشه به الطاف کریمانه، پدرانه و دلسوزانه حضرتعالی بوده است از خداوند منان مسئلت داریم؛ همواره سایه با برکت آن امام عزیزمان را بر سر ما مستدام بدارد.

رهبر و امام عزیزمان، این نامه دومین مرقومه ای است که از طرف معتمدین محلات و به نمایندگی از شهروندان شهرری و منطقه 20 تهران برای حضرتعالی تقدیم می نماییم.

در نامه قبلی که پیوست می باشد دغدغه های اهالی شهرری و منطقه 20 تهران از تصمیم هیئت دولت و استانداری تهران مبنی بر جدایی ری از تهران بنا به دلایلی که در آن نامه ذکر شده بود به خدمت حضرتعالی ارسال نمودیم؛ چون نگرانی شهروندان و فرزندان شما در این شهر با توجه به مخالفت های مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر تهران که منتخبین مردم این منطقه می باشند برطرف نگردیده است، تصدیع اوقات نمودیم تا مطالبی را جهت استحضار آن امام عزیز بیان کنیم:

1- با توجه به مخالفت های مکرر علما، خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان و معتمدین شهرری و منطقه 20 به جدایی ری از تهران به علت خطراتی که می تواند برای شهر تهران به عنوان ام القراء جهان اسلام از نظر حاشیه نشینی و بر هم خوردن امنیت اجتماعی شهر تهران داشته باشد، نگرانی خود را به علت وجود زمین خوارانی که از هم اکنون در فکر خرید زمین های کشاورزی و باغات برای ساخت و ساز و منفعت شخصی پیگیری می کنند بر خود واجب دیدیم موضوع را خدمت آن امام بزرگوار اعلام کنیم.

2- اقدام اخیر مسئولین دولتی باعث گردید که افکار عمومی مردم غیور و شهید پرور شهرری نسبت به سیاست های کلان نظام بدبین شده و چنین خسارت جبران ناپذیری برای توسعه همه جانبه شهرری و منطقه 20 در پی خواهد داشت که از هم اکنون خروج سرمایه گذاران در شهرری و منطقه 20 برای اجرای پروژه های عمرانی قابل ملاحظه می باشد که با ادامه این روند خدمات کلان شهر تهران به شهرری و منطقه 20 کمرنگ شده و توسعه شهر و محلات با رکود شدیدی مواجه خواهد کرد.

3- با عنایت به اینکه ما اهالی شهرری به نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر تهران رای داده ایم و وکالت آنها را در کلیه امور پذیرفته ایم، هر گونه اقدامی خارج از مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر تهران باشد وجاهت کارشناسی نداشته و جز خسران و عقب ماندگی و بهم ریختگی ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی شهرری به منطقه 20 حاصلی دیگر نداشته و در این برهه از شرایط حساس کشور که کلیه کشورهای غربی استثمارگر برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند و طرح چنین مسائلی(جدایی ری از تهران) با هیچ منطق و اصول علمی و کارشناسی و مدیریت یکپارچه شهرری منطبق نمی باشد.

رهبر و امام عزیزمان؛ ما فرزندان شما در شهرری و منطقه 20 مطیع اوامر ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای هستیم و تا پای جان برای دفاع از کیان سرزمین اسلامیمان گوش به فرمان حضرتعالی هستیم؛ چنانکه در هشت سال دفاع مقدس از هیچ کوشش و تلاشی دریغ ننموده ایم امروز هم با این شعار که "خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست" از حضرتعالی استمداد داریم به هر نحو که صلاح می دانید و صلاح مسلمین و مؤمنین این شهر می باشد، فرزندان خود را همچون گذشته پدرانه مورد الطاف کریمانه خود قرار دهید.

از خداوند منان برای امام و پیشوایمان طول عمر با عزت مسئلت می داریم.

گفتنی است این نامه به آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، احمدی نژاد رئیس جمهور، لاریجانی رئیس مجلس، آیت الله آملی لاریجانی ریاست قوه قضاییه، حجت الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام مصلحی وزیر اطلاعات، نجار وزیر کشور، تمدن استاندار تهران، ریاست کمیسیون اصل 90 مجلس، ریاست کمیسیون مدیریت شهری مجلس، نمایندگان تهران در مجلس، چمران ریاست شورای شهر تهران، اعضای شورای اسلامی شهر تهران، قالیباف شهردار تهران، سردار جعفری فرماندهی سپاه پاسداران، سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، حجت الاسلام غیوری نماینده ولی فقیه در شهرری، آیت الله ری شهری تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع)، حجت الاسلام شاهچراغی امام جمعه شهرری، حجت الاسلام تقدیری ریاست حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع)، بابایی شهردار منطقه 20 تهران و باقر نژاد فرماندار منطقه 20 نیز رونوشت شده است.