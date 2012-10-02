افتتاحییه ای بزرگ تحت تأثیر حاشیه های جدایی غیر کارشناسی ری از تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح 97 پروژه شهری منطقه 20 تهران با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، لاله افتخاری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، مجتبی عبداللهی معاون شهردار تهران، مسئولان شهری، شورایاران، نخبگان فرهنگی و جمعی از خانواده شهدای این منطقه برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، پسر شهید رضا قشقایی شهید فن آوری هسته ای و خودکفایی مهدی چمران و هیئت همراهش خیرمقدم گفت و سپس رئیس شورای اسلامی شهر تهران و هیئت همراه با حضور بر سر مزار پنج شهید گمنام در فرهنگسرای ولاء به آنان ادای احترام کرد.

شهردار منطقه 20 تهران در مراسم افتتاح 97 پروژه شهری، خدماتی و ... در فرهنگسرای ولاء گفت: از دو ماه اخیر با حاشیه سازی جدایی ری از تهران نیروهای شهرداری تحت تأثیر قرار گرفتند اما خوشبختانه با تدبیر شهردار تهران و شورای اسلامی، همکارانمان تلاششان را دو چندان کرده و خدمت رسانی را مضاعف کردند.

عظیم بابایی افزود: حدود دو تا سه ماه است که رتبه های منطقه چندین مرتبه ارتقا یافته و خدمت رسانی دوچندان انجام می شود.

شورای شهر و مدیریت شهری رویکرد توجه به مناطق جنوبی و کم کردن فاصله ری از تهران را داشته است

وی با اشاره به اینکه شورای شهر به خوبی به ما کمک کرده، تصریح کرد: در دوره جدید شورای شهر و مدیریت شهری رویکرد این شورا توجه به مناطق جنوبی و بهبود بخشیدن به زندگی و کم کردن فاصله ری از تهران بوده است.

بابایی در خصوص پروژه های شهرداری اظهار داشت: ما 524 پروژه را در هفت مرحله افتتاح کرده و امروز هفتمین مرحله افتتاح پروژه هاست که بالغ بر هزار میلیارد تومان به غیر از پروژه های مترو، آتش نشانی و بزرگراه امام علی(ع) برای این پروژه ها هزینه شده است.

شهردار منطقه 20 تهران با بیان اینکه امروز 97 پروژه در حوزه های مختلف افتتاح شد، گفت: 11 پروژه در حوزه فرهنگی، 22 پروژه در امور شهری و خدماتی، 25 پروژه عمرانی، 8 پروژه ترافیکی و 8 پروژه تملک افتتاح شد.

وی افزود: احداث سه سرای محله، پنج مجموعه ورزشی، مرکز خدمات اجتماعی و مشاوره، پنج بوستان، احداث کانال عمادآور، بهسازی معابر، نصب 2 پل مکانیزه و پل عابرپیاده، تملک اطراف حرم حضرت عبدالظیم(ع) و ... از اقدامات ما بوده و امسال نیز ضلع شرق حرم را تملک وضلع جنوب این حرم شریف را به بزرگراه امام علی(ع) وصل می کنیم تا رفت و آمد اهالی تهران به جنوب تهران برای زیارت حضرت عبدالعظیم(ع) به راحتی صورت پذیرد.

بابایی تصریح کرد: بیش از صد پروژه داریم که بخشی از آنها آماده بوده و به طور آزمایشی در اختیار مردم قرار گرفته و بخشی از آن بعدا افتتاح خواهد شد و سه کیلومتر لاین غربی بزرگراه امام علی(ع) نیز آسفالت شده است.

رشد 440 درصدی اعتبارات منطقه 20 در 7 سال گذشته

شهردار منطقه 20 تهران صبح امروز از رشد 440 درصدی اعتبارات شهرری در 7 سال گذشته نیز خبر داد و گفت:‌ هزینه های انجام شده این منطقه در سال 1390 به مبلغ 2 هزار و 133 میلیارد ریال و در سال 1384 به مبلغ 484 میلیارد ریال بوده است که رشد 440 درصدی در 7 سال گذشته و میانگین 32 درصدی در هر سال را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه رقم مورد اشاره بابت طرح های مدیریت شهری است که به صورت معمول انجام می شود، یادآور شد:‌ پروژه های فرامنطقه ای و ملی این منطقه از قبیل امتداد بزرگراه امام علی(ع)، خط 6 مترو تهران، آتش نشانی، اتوبوسرانی، تاکسیرانی، مجموعه قمربنی هاشم(ع)، کانال سرخه حصار، بوستان جانبازان، کانال عمادآور و... از محل اعتبارات متمرکز شهرداری تهران و مجزا از اعتبارات ابلاغی مورد اشاره به منطقه انجام شده است.

بابایی به رویکرد شهرداری تهران مبنی بر کاهش فاصله شمال و جنوب شهر تهران با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان پهنه جنوب نیز اشاره کرد و اظهار داشت:‌ 41 مرکز فرهنگی با متراژ 94 هزار مترمربع، 35 ساختمان اداری و بهداشتی با متراژ 22 هزار مترمربع، 19 خیابان با متراژ 732 هزارمترمربع، 37 بوستان به متراژ 455 هزارمترمربع، کانال های سطح منطقه از جمله بهشتی، عمادآور، یاغچی آباد و سرخه حصار و 21 پل عابر پیاده و 3 پل عابر پیاده مکانیزه طی هفت سال گذشته در این منطقه احداث شده است.

وی رضایتمندی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان پهنه جنوب شهر تهران را از اهداف مهم طرح های عمران شهری برشمرد و افزود:‌ ساماندهی محدوده حرم حضرت عبدالعظیم(ع)، احداث میدان نماز به متراژ 10 هزارمترمربع و پیاده راه سازی خیابان حرم حضرت عبدالعظیم(ع) از دیگر پروژه های شهری است که طی سالهای اخیر انجام شد.

شهرداری منطقه 20 تهران 30 روستا در بخش حریم و خارج از محدوده دارد

شهردار منطقه 20 تهران با اشاره به اینکه این منطقه 30 روستا در بخش حریم و خارج از محدوده دارد، تصریح کرد:‌ ارائه خدمات عمرانی، اجتماعی، ترافیکی و امورشهری شهرداری منطقه به منظور رفاه حال ساکنان بخش حریم و روستاهای تابعه در آن محدوده انجام می شود که بهسازی معابر روستایی، احداث مسیر دوچرخه سواری و خانه دوچرخه، راه اندازی خانه های کارآفرینی، احداث بوستان و فضای سبز و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله اقدامات مورد اشاره است.

وی به موفقیت منطقه 20 در حوزه های مختلف اجرایی بر اساس آمار ناظران ستادی شهرداری تهران، اشاره کرد و افزود:‌ با درایت هوشمندانه شورای اسلامی و شهردار تهران در مدتی که بحث جدایی ری از تهران مطرح شده است نه تنها هیچ گونه خدشه ای به خدمات همکاران و پرسنل شهرداری این منطقه وارد نشد بلکه تلاش دوچندان آنها موجب کسب رتبه های برتر این منطقه در ماه های اخیر شده است.

بخش قابل توجهی از پروژه‌ های شهری با رویکرد اشاعه فرهنگ اسلامی و هویت ‌بخشی به ری است

بابایی یکی از رموز موفقیت مدیریت شهری را کارآمدی دین در اداره جامعه عنوان کرد و افزود: ری به دلیل همجواری با آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) یکی از مهمترین قطب‌های مذهبی کشور به‌ شمار می ‌رود و این موضوع مدیران شهری را بر آن داشته تا بخش قابل توجهی از پروژه‌ ها را با رویکرد اشاعه فرهنگ اسلامی و هویت ‌بخشی به ری به اجرا دربیاورند.

وی ادامه داد: تا چند سال اخیر منطقه 20 و سایر مناطق جنوبی شهر از کمترین امکانات شهری برخوردار بودند اما در راستای سیاست مدیران شهر برای کاهش فاصله شمال و جنوب پایتخت، پروژه‌ های متعددی در این مناطق تعریف و اجرا شده است که علاوه بر کاهش فاصله‌ ها، سیمای شهر را نیز متحول کرده است.

شهردار منطقه 20 تهران اظهار داشت: آمار اجرای پروژه‌ های عمرانی و اجتماعی منطقه 20 در سه سال اخیر از سایر مناطق شهر تهران پیشی گرفته است و اکنون نیز 97 پروژه در حوزه عمران، ترافیک، امور شهری و اجتماعی افتتاح شده که نه تنها به کمبود سرانه‌های منطقه پایان می‌ دهد بلکه اجرای بسیاری از این پروژه‌ ها، رکورد نخستین‌ها را در میان مناطق دیگر شکسته است.

درآمد تقریبی منطقه در سال 91 حدود 35 میلیارد تومان برآورد شده است

وی در ادامه با اشاره به اعتبارات منطقه یادآور شد: بر اساس آمار ارائه شده از سوی اداره درآمد شهرداری، درآمد تقریبی منطقه در سال 91 حدود 35 میلیارد تومان برآورد شده است که با توجه به تجربیات سال‌های گذشته، درصدی از این درآمد پیش‌ بینی شده، قابل جذب نیست و این در حالی است که اعتبارات 350 میلیارد تومانی تخصیص یافته برای منطقه 20 بیش از 10 برابر درآمد منطقه است که در کاهش فاصله‌ های جنوب و شمال شهر و تأمین سرانه‌ های منطقه تأثیر بسزایی داشته است.

بابایی افزود: تخصیص چنین اعتباری حتی در مناطق شمالی و پردرآمد شهر تهران نیز نادر است و منطقه 20 در چند سال متوالی از نظر اجرای پروژه‌های عمرانی و فرهنگی رکورددار مناطق 22گانه بوده است.

احداث پروژه امتداد بزرگراه امام علی(ع) در ری از مهمترین طرح‌های عمرانی ترافیکی منطقه

وی احداث پروژه امتداد بزرگراه امام علی(ع) در ری را یکی از مهمترین طرح‌های عمرانی ترافیکی منطقه معرفی کرد و گفت: بزرگراه امام علی (ع)، بزرگترین بزرگراه کشور محسوب می ‌شود که بخش‌های مختلف بزرگراه امام علی (ع) در مناطق مختلف وجود دارد و هر منطقه با تکمیل بخشی از پروژه، بزرگترین شبکه بزرگراهی کشور را تشکیل می‌ دهند.

بابایی در ادامه افزود: اکنون 6.2 کیلومتر از این بزرگراه در محدوده منطقه 20 قرار دارد که شامل دو بخش است؛ بخش نخست پروژه از بزرگراه آزادگان آغاز شده و به‌ طول سه کیلومتر تا بزرگراه شهید آوینی امتداد می‌ یابد که اجرای آن بر عهده سازمان فنی عمران شهرداری تهران قرار دارد و بخش غربی آن به اتمام رسیده و آماده آسفالت است؛ اما بخش دوم پروژه از بزرگراه شهید آوینی(تقاطع شهید رجایی) تا بزرگراه شهید تندگویان(اتوبان بهشت زهرا) را شامل می‌ شود که از سوی معاونت فنی عمران شهرداری منطقه 20 به اجرا درمی‌ آید.

درصد قابل توجهی از طرح‌های عمرانی و خدماتی منطقه 20 تهران کارکردی فرامنطقه ‌ای و حتی ملی داشته ‌اند

شهردار منطقه 20 با اشاره به اهمیت موقعیت مذهبی، اجتماعی و اقتصادی منطقه اظهار داشت: درصد قابل توجهی از طرح‌های عمرانی و خدماتی منطقه کارکردی فرامنطقه ‌ای و حتی ملی داشته ‌اند که باعث شده تا نگاه همه مردم پایتخت و حتی کشور به ری معطوف شود.

وی ادامه داد: ورزشگاه قمر بنی هاشم (ع) به عنوان نخستین و بزرگترین ورزشگاه اختصاصی جانبازان و معلولان در کشور و حتی خاور میانه بی ‌نظیر است که آوازه امکانات و تسهیلات این مجموعه ورزشی حتی از مرزهای کشور هم بیرون رفته است و پای بسیاری از کارشناسان ورزشی و مسئولان کشورهای دیگر مانند عراق و ترکیه را برای الگوبرداری از این طرح به منطقه باز کرده است.

بابایی مجتمع تجاری «هایپرسان» که به عنوان بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای کشور و با مشارکت سرمایه‌ گذاران بخش خصوصی و همکاری شهرداری منطقه به اجرا درآمده را عامل مؤثری در تحول رویکرد اقتصادی و اجتماعی جنوبی ‌ترین نقطه شهر برشمرد و گفت: جلب مشارکت سرمایه‌ گذاران برای اجرای پروژه‌های بزرگ و فرامنطقه ‌ای در توسعه، آبادانی و معرفی منطقه به عنوان قطب مهم اقتصادی، گردشگری و... از اهمیت بسزایی برخوردار است و این موضوع در اولویت برنامه ‌های شهرداری قرار گرفته است.

منطقه 20 رکورددار سرانه فضای سبز 22 منطقه شهر تهران

شهردار منطقه 20 تهران ادامه داد: منطقه 20 تهران با داشتن 135 بوستان و سرانه 29 متر مربع فضای سبز برای هر یک از شهروندان منطقه رکورددار سرانه فضای سبز 22 منطقه شهر تهران است.

وی سهم حوزه امور شهری را در فهرست پروژه‌های قابل افتتاح 15 طرح عنوان کرد و از بهره ‌برداری پنج بوستان جدید و بازپیرایی بیش از سه هزار و 500 متر فضای سبز در منطقه خبرداد و گفت: اکنون منطقه 20 با داشتن 135 بوستان و سرانه 29 متر مربع فضای سبز برای هریک از شهروندان منطقه رکورددار سرانه فضای سبز 22 منطقه شهر تهران است.

بابایی هدف از زیباسازی و بهسازی مقبره شهدای گمنام منطقه را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان شهروندان و ایجاد فضای معنوی در نمای دیداری شهر برشمرد و اظهار داشت: با توجه به موقعیت و بافت مذهبی منطقه و قداست نام دوهزار و 700 شهید ری، نقاشی دیواری شهدا و نصب اسامی معصومین (ع) در قالب 17 نقاشی دیواری و نصب هشت دستگاه کتیبه اسامی ائمه در دستور کار اداره زیباسازی منطقه قرار گرفته است که به عنوان یک طرح اثرگذار به بهره ‌برداری می ‌رسد.

طبق چشم انداز 1404 سهم استفاده شهروندان از ناوگان حمل و نقل عمومی باید به 75 درصد برسد

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: طبق چشم انداز 1404 سهم استفاده شهروندان از ناوگان حمل و نقل عمومی باید به 75 درصد برسد که خوشبختانه منطقه 20 با راه‌اندازی و بهسازی پایانه‌ های تاکسی و اتوبوس‌، توسعه خطوط، اتصال خط 6 مترو به ضلع شمال حرم حضرت عبدالعظیم (ع) تا رسیدن به سند چشم ‌انداز 1404 فاصله چندانی ندارد.

وی از راه‌اندازی و توسعه خانه‌ های دوچرخه در راستای ترویج فرهنگ استفاده از سیستم حمل و نقل پاک نیز خبر داد و اظهار داشت: اکنون بیش از 15 خانه دوچرخه برای دسترسی آسان شهروندان برای استفاده از دوچرخه و جایگزین کردن آن به جای وسایل نقلیه آلاینده در نقاط پرتردد منطقه نصب شده که خدمات رایگانی را به شهروندان ارائه می ‌دهند و در مراسم افتتاحیه‌ از 9 خانه دوچرخه رونمایی می ‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در این مراسم گفت: ری، بازار تهران و شمیران با توجه به نقشه جغرافیایی و پهنه ‌بندی شهر تهران، به‌ عنوان ستون فقرات طرح جامع تهران تعیین شده است.

عده ‌ای از مسئولان بر مبنای اهدافی خاص و نگاهی غیر کارشناسی شده به دنبال تجزیه کلانشهر تهران هستند

مهدی چمران افزود: اکنون عده ‌ای از مسئولان بر مبنای اهدافی خاص و نگاهی غیر کارشناسی شده به دنبال تجزیه کلانشهر تهران هستند و این در حالی است که مدیریت شهرسازی‌های دنیا به دنبال راهکاری برای ایجاد پیوستگی در میان شهرهای کوچک هستند چرا که شهرهایی که به یکدیگر می ‌پیوندند بر اساس یک قانون و مدیریتی واحد اداره می‌ شوند و تجربه ثابت کرده که مدیریت واحد و یکپارچه از مدیریت ملوک ‌الطوایفی بهتر است و اکنون حتی کشورهای فدرال نیز سعی دارند با وجود چندگانگی جغرافیایی از قانونی مشترک پیروی کنند.

وی تأکید کرد: ما برای نظرات مسئولان و متولیان کشور احترام خاصی قائل هستیم و به دنبال جدایی و تفرقه ‌افکنی نیستیم بلکه تقاضا داریم مسئولان مربوطه قبل از پیشنهاد این طرح، نظر اساتید و کارشناسان دانشکده‌های شهرسازی و مدیران و صاحبنظران بی ‌طرف را نیز جویا شوند و درصورت تطابق این پیشنهاد با اصول و قوانین شهرسازی، برای تحقق آن تلاش کنند.

جداسازی ری از تهران بخش قابل توجهی از اجرای طرحهای کارآمد را مختل می‌ کند

چمران با اشاره به تدوین طرح جامع شهری تهران اذعان داشت: ری، بازار تهران و شمیران با توجه به نقشه جغرافیایی و پهنه‌ بندی شهر تهران، به‌ عنوان ستون فقرات طرح جامع تهران تعیین شده که با استناد به آن، طرح تفصیلی شهر تهران رقم خورده است که مجموع این دو طرح طی فرایندی زمان‌بر و پرهزینه در قالب 33 جلسه مهم و کارشناسی شده مدیران شهر با اعضای شورای اسلامی شهر تهران، برپایی 22 جلسه با شورایعالی معماری و شهرسازی و سه جلسه طولانی با رئیس جمهور به عنوان شهردار سابق شهرداری تهران و اشراف به موضوعات شهری با جذب اعتباراتی سنگین به اجرا درآمده است و اکنون جداسازی ری از تهران بخش قابل توجهی از اجرای این طرح کارآمد را مختل می‌ کند.

وی اضافه کرد: احمدی ‌نژاد در طول مدیریت شهر تهران یکی از مخالفان سرسخت جداسازی ری از تهران بود و این طرح را کارشناسی شده نمی ‌دانست و اکنون اینکه چه شده وی بر اجرای این طرح اصرار دارد، برای ما نیز جای سئوال است.

تجربیات ناموفق جداسازی و استقلال شهرهای حاشیه شهر تهران/ نفع عده ‌ای سودجو

چمران در ادامه با اشاره به تجربیات ناموفق جداسازی و استقلال شهرهای حاشیه شهر تهران بیان داشت: سال‌های قبل اهالی و مسئولان شهرهای چهاردانگه، اسلامشهر، سعیدآباد و ... بر جداسازی از پیکره شهر تهران اصرار داشتند اما این جداسازی فقط به نفع عده ‌ای از افراد سودجو تمام شد.

وی ادامه داد: با استقلال شهرها و خارج شدن از دایره نظارتی مدیریت شهری، تمامی زمین‌های کشاورزی حاشیه شهرها با توافق ضمنی مسئولان و سرمایه ‌داران به سوله‌ های صنعتی تبدیل شده و سود کلانی را نصیب متولیان امر کرده و در این میان به جز هزار و یک مشکل و اعتباراتی ناچیز سودی نصیب اهالی شهر نشده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از اهالی شهرهای تازه مستقل شده و حتی اعضای شورا و مدیران شهرداری خواستار اتصال دوباره به شهر تهران هستند و بی‌ شک با تحقق طرح جداسازی ری از تهران در آینده ‌ای نه چندان دور شاهد وقوع این تجربه نامبارک در ری نیز خواهیم بود.

ادعای درآمد فعلی 600 میلیارد تومانی ری و شبهات آن

وی یادآور شد: اکنون عده‌ای از مسئولان مدعی هستند که درآمد فعلی ری بالغ بر 600 میلیارد تومان است که شهرداری بخش عمده آن را در تهران خرج می ‌کند و پس از جداسازی ری از تهران این اعتبار به جیب ری می‌ رود.

چمران ادامه داد: ای کاش افرادی که برای جلب نظر عوام و حاشیه ‌سازی در شهر، این موارد را مطرح می ‌کنند، پا پیش بگذارند و با سند و مدرک این ادعا را ثابت کنند و اگر این درآمد واقعی است چرا متولیان ری سهم درآمد حاصله خود را در کهریزک و شهرهای تازه استقلال یافته خرج نمی‌ کنند تا موفقیت ‌آمیز بودن این طرح، نظر موافق اهالی ری را برای جداسازی ری از تهران جلب کنند.

به گزارش مهر، سراهای محله ولی ‌آباد، استخر و فیروزآبادی، اجرای طرح توسعه و مسقف کردن صحن مصلی حرم حضرت عبدالعظیم(ع)، سه مجموعه ورزشی روستایی، کانال‌های ساماندهی آبهای سطحی، راه‌ اندازی خانه‌ های دوچرخه، ساخت پایانه ‌های تاکسی و اتوبوس و افزایش خطوط حمل و نقل عمومی و ساخت و تجهیز پنج بوستان بزرگ محلی، مهمترین پروژه‌ هایی بود که امروز به بهره ‌برداری رسید.

توسعه پایانه تاکسی و اتوبوس و افزایش خطوط، مکانیزه کردن پل عابر پیاده ایستگاه مترو جوانمرد به محله 13 آبان، اصلاح هندسی 120 نقطه از معابر منطقه برای تسهیل رفت و آمد شهروندان، آرام‌ سازی 50 نقطه از معابر، نصب 20 جزیره ایمنی، نصب 48 چراغ راهنمایی، دو پهلوگاه اتوبوس و تاکسی و نصب 30 دستگاه سایه ‌بان ایستگاه اتوبوس نیز به عنوان پروژه‌های حوزه ترافیک به بهره‌ برداری رسیدند.

گفتنی است، مراسم افتتاحیه 97 پروژه شهرداری منطقه 20 تهران که شامل 11 پروژه در حوزه فرهنگی، 22 پروژه در امور شهری و خدماتی، 25 پروژه عمرانی، 8 پروژه ترافیکی و 8 پروژه تملک بود، با تقدیر از چهار خانواده دو شهید و سه تن از قهرمانان مسابقات جهانی پارالمپیک به پایان رسید.