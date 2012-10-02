مهدی چمران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا زمانی که بتوانیم و ری با تهران یکی باشد یا نباشد، خدمت خود را به این مردم ارائه می دهیم و نسبت به این موضوع افتخار می کنیم.

وی ادامه داد: مسئولان باید بر اساس مبانی علمی کار کنند ولی ما گاهی اوقات احساسی کار می کنیم و احساسی کار کردن نتایجی ندارد و بایستی کار واقعی کرد و در همه کارهایمان از جمله اقتصادی، اجتماعی، مسائل شهری و مدیریت های شهری نباید این طور باشیم و باید در مسائل علمی نیز گام برداریم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه من به همه مبانی علمی نگاه می کنم، بیان داشت: همیشه برای همه فرصت هست اما فرصت چیزی نیست که بخواهند از دست کسی بگیرند و سلب فرصت کنند.

مردم ری باید آگاهانه تصمیم بگیرند

وی اظهار داشت: فکر می کنم مردم شهرری هم اکنون فرصت خوبی دارند و با جداشدن ری از تهران نه تنها فرصت جدیدی به دست نمی آورند بلکه فرصت را نیز از دست می دهند؛ مردم ری باید آگاهانه تصمیم بگیرند که قطعا بعضی ها موافق و بعضی ها مخالف خواهند بود.

چمران تأکید کرد: من مبانی تصمیم گیری را مطرح کردم اما مردم خودشان باید تصمیم بگیرند و مبانی مطرح شده علمی است و مسائل نیز مسائلی روشن است.

وی در پایان گفت: مبانی علمی این کار اجتماعی وجود داشته و کاملا مشخص است و مردم می دانند؛ آنها بر همین اساس و مبنا باید تصمیم بگیرند و هر آنچه که تصمیم گرفته شود ما راضی هستیم و آنچه به صلاح مردم بوده باید انجام شود زیرا برای ما آسایش مردم مهم است.