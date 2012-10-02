واژه محرومیت زیبنده سیستان و بلوچستان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم نارویی عصر دوشنبه در جلسه مشترک شورای اداری و معتمدان و ریش سفیدان شهرستان سرباز اظهار داشت: باید همه مردم و مسئولان دست در دست هم دهند و از نعمات خدادادی برای توسعه و پیشرفت این استان بهره مند شوند.

و ی گفت: خدمات فراوانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بویژه در دولت نهم و دهم در این استان انجام شده اما به سبب گستردگی و پهناوری سیستان و بلوچستان هنوز جای کار بسیار است.

وی با اشاره به ترفندهای دشمنان برای اختلاف افکنی میان شیعه و سنی افزود: امروز هیمنه آمریکا و استکبار جهانی توسط جمهوری اسلامی ایران شکسته و در زباله دان تاریخ انداخته شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: مرحومان مولوی عبدالعزیز ملازهی و آیت الله کفعمی از پایه گذاران وحدت واقعی بین اقوام و طوایف و مذاهب مختلف استان بودند که با وجود توطئه های مختلف دشمن، راه این دو روحانی بزرگوار سنی و شیعه با موفقیت ادامه یافته و امروز نیز با جدیت ادامه دارد.

وی با اشاره به توانمندی های کشاورزی سرباز گفت: امروز این شهرستان به لطف خدا و خدمات دولت دهم متحول شده است.

وی افزود: شهرستان سرباز از نعمت آب و هوای مناسب و مطلوبی برای کاشت انواع محصولات گرمسیری و خارج از فصل برخوردار است که باید از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.

نارویی اظهار داشت: یکی از مزیت های دیگر این شهرستان وجود مرز است که زمینه بسیار مناسبی برای توسعه و پیشرفت منطقه و حل مشکل بیکاری است.

وی به جوانان جویای کار پیشنهاد کرد با تشکیل تعاونی و استفاده از تسهیلات فراوان بانکی و توانمندی های منطقه برای خود و دیگران اشتغال ایجاد کنند.