سه هزار و 50 واحد مسکن مهر روستایی در سیستان و بلوچستان در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، امید محمدی عصر دوشنبه در جریان بازدید از روند اجرای مسکن مهر در نیکشهر اظهار داشت: دو میلیون و 600 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر توسط بنیاد مسکن در حال ساخت است.

وی گفت: مهمترین مشکل ساخت مسکن مهر در این شهرستان نبود شبکه آبرسانی است.

وی افزود: خیابان ها و کوچه های مسکن مهر باید هر چه زودتر پیاده روسازی، زیرسازی و آسفالت شوند.

مدیر کل مسکن مهر بنیاد مسکن کشور بیان داشت: تاکنون 115 واحد مسکن مهر در نیکشهر تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.

سرپرست بنیاد مسکن شهرستان نیکشهر نیز در این بازدید گفت: واحدهای مسکن مهر این شهرستان در سه سایت به صورت تیپ دو طبقه با 100 متر مربع زیربنا برای هر واحد، در قالب طرح ‌های انبوه سازان، تعاونی ‌های مسکن و گروه ‌های ساخت چند خانواری در حال ساخت است.

عظیم رئیسی افزود: با اجرای این طرح در نیکشهر برای هزار نفر به صورت مستقیم و سه هزار نفر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد شده است.