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۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۹:۲۴

محمدی خبر داد:

سه هزار و 50 واحد مسکن مهر روستایی در سیستان و بلوچستان در حال ساخت است

سه هزار و 50 واحد مسکن مهر روستایی در سیستان و بلوچستان در حال ساخت است

نیکشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل مسکن مهر بنیاد مسکن کشور گفت: سهم سیستان و بلوچستان از مسکن مهر در حال ساخت سه هزار و 50 واحد است که هزار و 327 واحد آن معادل 30 درصد در مراحل پایانی کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید محمدی عصر دوشنبه در جریان بازدید از روند اجرای مسکن مهر در نیکشهر اظهار داشت: دو میلیون و 600 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر توسط بنیاد مسکن در حال ساخت است.

وی گفت: مهمترین مشکل ساخت مسکن مهر در این شهرستان نبود شبکه آبرسانی است.

وی افزود: خیابان ها و کوچه های مسکن مهر باید هر چه زودتر پیاده روسازی، زیرسازی و آسفالت شوند.

مدیر کل مسکن مهر بنیاد مسکن کشور بیان داشت: تاکنون 115 واحد مسکن مهر در نیکشهر تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.

سرپرست بنیاد مسکن شهرستان نیکشهر نیز در این بازدید گفت: واحدهای مسکن مهر این شهرستان در سه سایت به صورت تیپ دو طبقه با 100 متر مربع زیربنا برای هر واحد، در قالب طرح ‌های انبوه سازان، تعاونی ‌های مسکن و گروه ‌های ساخت چند خانواری در حال ساخت است.

عظیم رئیسی افزود: با اجرای این طرح در نیکشهر برای هزار نفر به صورت مستقیم و سه هزار نفر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد شده است.

کد مطلب 1710019

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