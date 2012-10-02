تیم تیراندازی بانوان خراسان رضوی در مسابقات لیگ برتر کشور به پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت تیراندازی خراسان رضوی گفت: در دومین مرحله مسابقات لیگ برتر تیراندازی بانوان کشور، تیم خراسان رضوی حریف خود نیروی زمینی ارتش را برد.

علیرضا معراجی اظهار داشت: این مرحله روز جمعه 7 مهرماه به میزبانی باشگاه مقاومت تهران برگزار شد و تیم استان با ترکیب حسینی، سلطانی، عربی و زمانیان توانست در رشته تپانچه با نتیجه مجموع 1128 در مقابل امتیاز 1123 بر تیم نیروی زمینی ارتش غلبه کند.

وی افزود: در رشته تفنگ هم تیم بانوان خراسان رضوی متشکل از هاشمی، طالبی، جلالی و امانی تنها با 4 نمره اختلاف در مقابل حریف شکست خورد اما در مجموع هر دو رشته تفنگ و تپانچه نیروی زمینی ارتش را شکست داد.

معراجی افزود: فاطمه حسینی از تیم تیراندازی خراسان رضوی با نمره 380 به عنوان برترین تیرانداز این مرحله از مسابقات در رشته تپانچه شناخته شد.

شرکت تیم هندبال بانوان طرقبه شاندیز بدون حامی مالی در لیگ دسته یک

سرمربی تیم هندبال بانوان طرقبه شاندیز گفت: امسال هنوز موفق به جذب حامی مالی برای تیم نشده ایم و در چنین شرایطی در لیگ دسته یک کشور شرکت می کنیم.

تکتم خان بابازاده اظهار داشت: تیم هندبال بانوان طرقبه شاندیز که توانسته بود در مسابقات زیرگروه هندبال کشور به مقام قهرمانی برسد هنوز موفق به جذب حامی مالی نشده است.

وی افزود: طی توافقاتی که با فدراسیون هندبال کشور انجام شد، قرار بود در صورت جذب حامی مالی مجوز حضور در لیگ برتر کشور برای تیم هندبال بانوان طرقبه شاندیز صادر شود.

برگزاری مسابقات لیگ کشتی آزاد روستایی در فریمان

رئیس اداره ورزش و جوانان فریمان گفت: مسابقات لیگ کشتی آزاد روستایی با هدف ترویج روحیه پهلوانی در فریمان برگزار خواهد شد.

محمد کریمی شادی اظهار داشت: این مسابقات به همت هیأت ورزش های سنتی و بازی های بومی و محلی و هیات کشتی شهرستان، از روز 12 مهرماه در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان با حضور 150 شرکت کننده در روزهای جمعه 10 هفته متوالی برگزار خواهد شد.

کریمی شادی همچنین از برگزاری مسابقات فوتبال زمین خاکی بین 12 روستا در روزهای جمعه 5 هفته متوالی خبر داد و تصریح کرد: مسابقه طناب کشی دهستان سنگ بست نیز با حضور تیم های این 12 روستا برگزار خواهد شد.

به تعویق افتادن زمان مسابقات لیگ برتر کشتی کشور

سرمربی تیم کشتی ثامن الحجج(ع) سبزوار گفت: بنا به اعلام فدراسیون مسابقات لیگ برتر کشتی کشور از آذرماه آغاز می شود.

محسن کاوه اظهار داشت: با توجه به حد نصاب نرسیدن تیم های شرکت کننده برای برگزاری لیگ برتر کشتی کشور فدراسیون تصمیم به تعویق برگزاری این مسابقات تا آذرماه گرفته است.

وی درباره وضعیت تیم کشتی ثامن الحجج(ع) سبزوار بیان کرد: در هفته گذشته اردوی خوبی در مشهد داشتیم اما در حال حاضر با توجه به عقب افتادن برگزاری لیگ برتر تمرینات به صورت متمرکز انجام نمی شود و تنها بازیکنانی که نزدیک تیم هستند در باشگاه تمرین می کنند.

مسابقات تنیس قهرمانی سبزوار پایان یافت

نخستین دوره مسابقات تنیس قهرمانی سبزوار گرامیداشت هفته نیروی انتظامی با شناخت نفرات برتر به پایان رسید.

این مسابقات با حضور 28ورزشکار در قالب 8 تیم طی 3 روز در باشگاه شهید حقانی سبزوار برگزار شد.

گفتنی است هیأت تنیس شهرستان سبزوار فعالیت خود را به تازگی آغاز کرده و توانسته است ورزشکاران زیادی را در بخش آقایان و بانوان به این رشته معرفی کند.

خراسان رضوی برای دستیابی به جایگاه مطلوب در تنیس روی میز کشور تلاش کند

پیشکسوت تنیس روی میز خراسان رضوی گفت: با وجود این که جزو 10 تیم کشور هستیم اما جایگاه خوبی نسبت به سال های گذشته نداریم.

کاظم مستحقی راد اظهار داشت: در سال های گذشته خراسان رضوی یکی از قطب های تنیس روی میز کشور بود اما اکنون این جایگاه در شأن تنیس استان نیست.

عضو سابق تیم ملی تنیس روی میز کشور که در سال1383 از ورزش قهرمانی خداحافظی کرد، افزود: با توجه به نبود حامی مالی در این ورزش، خراسان رضوی از تنیس کشور عقب افتاده است.

وی ادامه داد: با توجه به وجود استعدادهای فراوان در خراسان رضوی نبود یک خانه تنیس روی میز بزرگترین کمبود این ورزش در استان است که امیدوارم با قول مدیرکل ورزش و جوانان استان این مهم عملی شود.