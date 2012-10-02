پلاستیک رتبه دوم زباله خشک تولیدی در مشهد را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نجفی گفت: پلاستیک‌ها بیشترین نوع پسماندهای خشک محسوب می‌شوند به گونه‌ای که در میان پسماندهای خشک بعد ازکاغذ باطله بالاترین درصد تولید را دارا است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته ۱۲هزار تن پلاستیک در شهر مشهد تولید شده است که این میزان ۲۱.۵ درصد از پسماندهای خشک شهر مشهد را تشکیل داده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد ادامه داد: همچنین در ۶ ماهه اول سال جاری تاکنون ۲۱.۶۷ درصد زباله‌های خشک شهر مشهد پلاستیک‌ بوده است.

نجفی با اشاره به آثار مخرب پلاستیک‌ها در محیط زیست گفت: رها سازی پلاستیک‌ در کانال‌های سرپوشیده برای محیط زیست و انسان‌ها بسیار خطرآفرین است به طوری‌که ضرر و زیان جبران ناپذیری را به طبیعت و محیط زیست وارد کرده و سلامت انسان‌ها را تهدید می‌کند.

وی ادامه داد: هر یک از این کیسه‌های پلاستیکی که در طبیعت رهاسازی می‌شود تجزیه ‌آن سال‌های زیادی طول می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد بیان کرد: به طور کلی قریب به ۳۲ درصد از زباله‌های جهان مواد پلاستیکی است که ۷ درصد آن را کیسه‌های پلاستیکی تشکیل می‌دهد.

نجفی با بیان اینکه در حال حاضر با محدودیت ذخایر نفتی در جهان مواجه هستیم، تصریح کرد: از آنجا که ماده اولیه تولید کیسه‌های پلاستیکی نفت است می‌توان با استفاده از کیسه‌هایی که قابلیت استفاده مجدد دارند در استفاده بهینه و طولانی‌تر از نفت و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی تاثیرگذار بود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد ادامه داد: در گذشته شهروندان هنگام خرید از کیف و یا ساک دستی استفاده می‌کردند اما امروزه متاسفانه فروشندگان نیز برای کوچکترین خرید از کیسه‌های پلاستیکی استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: استفاده از کیف و یا سبد در هنگام خرید مزایای بسیاری دارد از جمله آن می‌توان به مقاوم تر بودن در برابر کیسه‌های پلاستیکی و حمل آسان اشاره کرد.