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۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۹:۰۲

طی سال جاری/

600 کیلوگرم مواد مخدر در نیشابور کشف شد/اطلاع رسانی اولویت ناجا

600 کیلوگرم مواد مخدر در نیشابور کشف شد/اطلاع رسانی اولویت ناجا

نیشابور - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی نیشابور گفت: 600 کیلوگرم مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون در نیشابور کشف و ضبط شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدحسن امیری صبح یکشنبه در صبحگاه مشترک یگان‌های نظامی و انتظامی نیشابور که به‌مناسبت هفته نیروی انتظامی در قرارگاه فرماندهی ناجا این شهرستان برگزار شد، اظهارکرد: امسال نزدیک به 20 محل توزیع مواد مخدر با کمک دادستانی و شهرداری پلمپ و یا تخریب شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته بعد از مشهد، نیشابور بیشترین کشفیات مواد مخدر را داشته‌ است، اظهار داشت: نیشابور شهر امنی برای توزیع‌کنندگان مواد مخدر نیست.

عضو شورای تامین شهرستان نیشابور تصریح کرد: هفت محل تولید و توزیع مشروبات الکلی از ابتدای سال جاری شناسایی و افراد متخلف تحویل دستگاه قضایی شده‌اند.

امیری با بیان اینکه در بحث پیشگیری واحد مشاوره در تمام کلانتری‌ها مستقر شده است، یادآور شد: امسال از ورود هفت هزار پرونده به دستگاه قضایی جلوگیری کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: هدف پلیس شناسایی و برخورد با بسترهای جرم است و پیشگیری جرم بهتر از کشف و دستگیری مجرم است.

رئیس پلیس اضافه کرد: امسال سه باند مسلح در هنگام ورود به نیشابور قبل از هر اقدامی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند و تمام این موفقیت‌ها ریشه در تعامل مردم با پلیس دارد.

امیری برنامه‌های هفته ناجا را با محوریت و اولویت گسترش فرهنگ اطلاع‌رسانی در بین مردم بیان کرد و گفت: مساجد، هیئات و خبرنگاران در اطلاع‌رسانی و همکاری با پلیس بسیار موفق بوده‌اند.

وی اظهار داشت: باید حلقه ارتباطی پلیس با مردم مستحکم‌تر شود زیرا پلیس وقتی موفق است که مردم در کنار او باشند.

کد مطلب 1710028

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