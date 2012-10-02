مردم نباید در سینما نگرانی های اعتقادی و اخلاقی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مومنی شریف شامگاه دوشنبه در مراسم بازگشایی پردیس سینمایی بهمن سنندج اظهار داشت: انقلاب اسلامی هنر را به میان مردم و توده های دیندار آورد و سینما را که پیش از انقلاب مظهر فساد و فحشا بود، چنان مسلمان و آبرومند کرد که در خدمت مفاهیم اخلاقی و دینی قرار گرفت و امروز به جای رسیده است آثارش در مساجد به نمایش گذاشته می شود.

وی با بیان اینکه نباید خدمات سینما را نیز به انقلاب نادیده گرفت، افزود: سینماگران متعهد ما در معرفی چهره ایران بعد از انقلاب به جهان نقش غیرقابل انکاری داشتند و امروز در منطقه اسلامی، فرهنگ ایرانی را با فیلم ها و سریال های ارزشی و اخلاقی می شناسند.

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی کشور ادامه داد: در جنگ نرم، هدف دشمن حساسیت زدایی از مسائلی است که برای ملت ما مقدس است و تلاش می کنند با مرور زمان حساسیت و تعصب مقدس مسلمان ایران کم رنگ شود.

مومنی شریف یادآور شد: حساسیت زدایی از غیرت دینی با این توهین و اساعه ادب مسلم به مقدس ترین مقدسات یک و نیم میلیارد مسلمان جهان، حساسیت زدایی از روابط نامشروع بین زن و مرد و دیگر اموری که برای ما حساسیت برانگیز است باعث شده است که امروز در نظام مقدس جمهوری اسلامی اکثریت افراد دیندار و مومن با سینما قهر کنند.

وی بیان کرد: امید است با توجه فیلمسازان کشور به ارزش های اخلاقی و اسلامی حضور مردم در سینماهای کشور بدون داشتن نگرانی های اعتقادی و اخلاقی بیش از گذشته صورت گیرد.

سینما بهمن سنندج پس از شش سال وقفه در افتتاح آن، با اکران فیلم "بوسیدن روی ماه" با حضور رئیس حوزه هنری کشور، مدیرعامل سازمان توسعه سینمایی سوره، نماینده ولی فقیه در کردستان، استاندار کردستان، فرماندار سنندج و جمعی از مسئولان ادارت کل استان کردستان بازگشایی شد.