700 اثر به دبیرخانه مسابقه "کانون مهربانی" ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، سهیلا شیخی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس "کانون مهربانی" در سنندج اظهار داشت: طی فراخوانی از علاقمندان خواسته شد در مسابقه عکاسی "کانون مهربانی" با موضوع مراکز فرهنگی هنری کانون که معرف فضای داخلی یا بیرونی مرکز و مخاطبان است در این مسابقه شرکت کنند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان اعلام کرد: معرفی مراکز کانون به عنوان بستری عظیم از فهم و خرد ورزی، فرهنگ سازی و ترویج فعالیت های فرهنگی، هنری، ادبی ویژه کودکان و نوجوانان 6 تا 16 ساله، ایجاد بستر مناسب برای عرضه آثار فاخر عکاسی همکاران کانونی، اعضا و کلیه مراجعان کانون و معرفی بخش های مختلف مراکز کانون و فعالیت های جاری آنها از جمله اهداف برگزاری این مسابقه است.

شیخی بیان کرد: مسابقه عکس کانون مهربانی در بخش مربیان و کلیه همکاران کانونی، بخش آزاد، کلیه مراجعه کنندگان به کانون، بخش اعضای 6 تا 16 ساله مراکز کانون برگزار شد.

وی یادآور شد: نمایشگاه عکس مسابقه استانی از تاریخ 10 لغایت 18 مهر ماه صبح ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از ساعت 14 تا 17 در نگارخانه ارشاد سنندج پذیرای علاقمندان است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان بیان کرد: این مسابقه به مناسبت یک هفته با کانون و معرفی کانون و قابلیت ‌های آن به جامعه در سنندج برپا شده است.

لازم به ذکر است، اولین نمایشگاه عکس کانون مهربانی شامگاه دوشنبه با حضور مسئولان ادارات سنندج، مربیان و جمعی از مردم هنردوست سنندجی مراکز افتتاح شد.