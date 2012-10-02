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۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۹:۳۷

شیخی خبرداد:

700 اثر به دبیرخانه مسابقه "کانون مهربانی" ارسال شد

700 اثر به دبیرخانه مسابقه "کانون مهربانی" ارسال شد

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان گفت: بیش از 700 عکس به دبیرخانه مسابقه کانون مهربانی در این استان ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سهیلا شیخی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس "کانون مهربانی" در سنندج اظهار داشت: طی فراخوانی از علاقمندان خواسته شد در مسابقه عکاسی "کانون مهربانی" با موضوع مراکز فرهنگی هنری کانون که معرف فضای داخلی یا بیرونی مرکز و مخاطبان است در این مسابقه شرکت کنند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان اعلام کرد: معرفی مراکز کانون به عنوان بستری عظیم از فهم و خرد ورزی، فرهنگ سازی و ترویج فعالیت های فرهنگی، هنری، ادبی ویژه کودکان و نوجوانان 6 تا 16 ساله، ایجاد بستر مناسب برای عرضه آثار فاخر عکاسی همکاران کانونی، اعضا و کلیه مراجعان کانون و معرفی بخش های مختلف مراکز کانون و فعالیت های جاری آنها از جمله اهداف برگزاری این مسابقه است.

شیخی بیان کرد: مسابقه عکس کانون مهربانی در بخش مربیان و کلیه همکاران کانونی، بخش آزاد، کلیه مراجعه کنندگان به کانون، بخش اعضای 6 تا 16 ساله مراکز کانون برگزار شد.

وی یادآور شد: نمایشگاه عکس مسابقه استانی از تاریخ 10 لغایت 18 مهر ماه صبح ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از ساعت 14 تا 17 در نگارخانه ارشاد سنندج پذیرای علاقمندان است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان بیان کرد: این مسابقه به مناسبت یک هفته با کانون و معرفی کانون و قابلیت های آن به جامعه در سنندج برپا شده است.

لازم به ذکر است، اولین نمایشگاه عکس کانون مهربانی شامگاه دوشنبه با حضور مسئولان ادارات سنندج، مربیان و جمعی از مردم هنردوست سنندجی مراکز افتتاح شد.

کد مطلب 1710036

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