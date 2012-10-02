ضریب نفوذ انرژی برق در مناطق شهری و روستایی کردستان 100 درصد است

محمد مصطفی نجفیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت توزیع شبکه برق در استان کردستان اظهار داشت: 10 شهرستان و هزار و 700 روستای استان در حال حاضر از ضریب نفوذ انرژی 95 تا 100 درصد برق برخوردار هستند.

وی اظهار داشت: در سال گذشته تعداد هفت روستا صعب ‌العبور استان از طریق پنل های خورشیدی برقدار شدند و در مجموع مشترکین در استان 505 هزار و 121 مشترک هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان بیان کرد: بیش از 86 درصد مشترکین برق استان مربوط به بخش خانگی و 41 صدم درصد بخش صنعت و 9 درصد نیز مربوط به بخش تجاری است.

نجفیان عنوان کرد: میزان مصرف برق استان 400 مگاوات است و در استان 950 مگاوات تولید برق وجود دارد که این وضعیت و میزان تولید مازاد نیاز استان است و توان تغذیه خطوط سراسری و صادرات برق به کشورهای همسایه را نیز به این استان می دهد.

وی با اشاره به دستاوردهای حوزه مهندسی و نرم افزار شرکت توزیع برق استان، اعلام کرد: طراحی نرم افزار مدیریت جامع پروژه، نرم افزار مدیریت مراجعات مشتریان و نمونه آزمایشگاهی دستگاه کنترل شدت نور لامپ گازی با قابلیت برنامه ‌ریزی از جمله دستاوردهای این شرکت در استان است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان بیان کرد: نرم افزار جایابی بهینه تجهیزات جانبی مانند ریکلوزر، سکسیونر و غیره، نرم ‌افزار مشخصات فنی تجهیزات شبکه های توزیع و لینک آن با برنامه جی ‌آی ‌اس و برنامه ‌ریزی کدینگ کالاهای انبار و نرم ‌افزار تعادل بار بر اساس منحنی بار 24 ساعته مشترکین از دیگر دستاوردهای شرکت توزیع نیروی برق استان است.

نجفیان در پایان با اشاره به فعالیت گسترده شرکت توزیع برق در فعالیت های روزمره مردم بیان کرد: با توجه به اهمیت این انرژی تمهیدات لازم برای استمرار فعالیت های بهینه مردم و فرهنگ سازی لازم در خصوص درست مصرف کردن بر افزایش ابعاد اقتصادی و توسعه ای شرکت توانیر می افزاید.