آموزش شیوه زندگی به 40 هزار سالمند کردستانی/ هشت درصد جمعیت استان سالمند هستند

فرزام بیدارپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سالمندی و سلامت شعار سازمان بهداشت جهانی در سال 2012 است و شعار هفته سالمندان در ایران نیز زندگی سالم و طول عمر بیشتر است.

وی با بیان اینکه اکنون 7.8 درصد جمعیت استان را سالمندان تشکیل می ‌‌دهند، افزود: بیشترین مراجعات بیمارستانی مربوط به قشر سالمند است و براساس بررسی های انجام شده هم اکنون 35 درصد تخت های بیمارستان های استان به سالمندان اختصاص دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار داشت: مطالعات انجام شده نشان می دهد که سالمندان کردستانی تحرکات بدنی کمی دارند و از نظر مراقبت ها هم وضعیت مناسبی ندارند.

بیدارپور بیان کرد: وزارت بهداشت برای ارتقای زندگی سالمندان دو بحث آموزش شیوه زندگی سالم و مراقبت های بهداشتی سالمندان را در دستور کار همه دانشگاه های علوم پزشکی قرار داده است.

وی افزود: از جمعیت 112 هزار نفری سالمندان استان حدود 40 هزار نفر تاکنون آموزش شیوه زندگی سالم را دریافت کرده اند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: در بحث مراقبت های بهداشتی هم در حال حاضر 72 درصد سالمندان شهرستان کامیاران و 60 درصد سالمندان سنندجی زیر پوشش قرار گرفته اند.

بیدارپور یادآور شد: در برنامه مراقبت های بهداشتی، درمان و ویزیت 13 بیماری شایع بررسی می شود و لازم است همه سازمان ها و ادارات و ارگان های مرتبط با بحث سالمندی وظایف خود را در راستای قشر سالمند بررسی و اجرا کنند.

وی اعلام کرد: با کسب آشنایی از وظایف تعیین شده می ‌توان میزان فاصله دستیابی به وضعیت ایده آل را مشخص کنیم تا برای رسیدن به این شرایط برنامه ریزی اصولی صورت گیرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان عنوان کرد: علاوه بر سند ملی ارتقای سلامت سالمندان باید یک سند استانی هم در این رابطه تدوین شود تا بهتر به وضعیت این قشر رسیدگی شود.

بیدارپور وجود کانون های بازنشستگان را ظرفیت مناسبی برای رسیدگی به مشکلات سالمندان و ارائه آموزش های لازم به آنها ذکر کرد.

وی در پایان گفت: اگر از طریق کانون های بازنشستگان اقدام به گسترش فعالیت های مربوط به سالمندان کنیم تاثیرگذاری و نتیجه موثری دارد.