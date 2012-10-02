به گزارش خبرگزاری مهر، "سرآلکس فرگوسن" در پاسخ به اظهارات مهاجم آرژانتینی منچسترسیتی، "سرخیو آگوئرو"، که گفته بازیکنان بریتانیایی از حمایت داوران برخوردارند این موضوع را بیان کرده است.

پیش‌تر، "برندن راجرز"، سرمربی لیورپول ادعا کرده بود داور می‌بایست در دیدار با منچستریونایتد خطای روی "لوییز سوآرز" را پنالتی اعلام می‌کرد که فرگوسن با این موضوع موافق نیست. از سویی سرمربی منچستریونایتد می‌گوید داور می‌بایست در بازی روز شنبه با تاتنهام که به شکست 3 بر 2 یونایتد انجامید خطای "یان ورتونگن" روی "نانی" را پنالتی اعلام می کرد.

فرگوسن گفت: نانی شیرجه نزد. من این موضوع را می‌دانم. آن یک پنالتی بود. بعضی وقت‌ها داوران پنالتی می‌گیرند و بعضی وقت‌ها نه. خط نگهدار می‌بایست کمک می‌کرد که نکرد. اما این موضوع ارزش بحث کردن ندارد، زیرا در این سال‌ها بازیکنان بسیاری بوده‌اند که شیرجه زده‌اند به ویژه بازیکنان خارجی.