عباس رجایی در گفتگو با مهر دررابطه با راه اندازی پالایشگاه آب در کشور اظهارداشت: یکی از دغدغه هایی که امروز در حوزه کشاورزی کشور وجود دارد، نبود آب کافی برای توسعه طرح های کشاورزی در ایران است و برای برطرف کردن این مشکل لازم است اقدامی اساسی انجام داد.

وی افزود: یکی از راه حل های این است که از آب 3 دریای پیرامونی کشور (خزر، خلیج فارس و عمان) بهره برداری کنیم به طوری‌که با شیرین کردن این آب در پالایشگاه بتوانیم آن را به وسیله خطوط لوله به مناطق کم آب کشور انتقال دهیم.

نماینده مردم اراک در مجلس با تاکید براینکه باید سرمایه گذاری مناسبی برای شیرین کردن آب در کشور صورت بگیرد و به وسیله خط لوله آب شیرین را به فلات مرکزی ایران منتقل شود، درعین حال گفت: البته شیرین کردن آب به روشهای متداول که هم اکنون در رابطه با آب شرب انجام می شود، به هیچ وجه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و باید از روشهای دیگری مانند استفاده از انرژی خورشیدی و سانتریفیوژهای مخصوص این کار انجام شود.

وی افزود: همچنین می توان با شیرین کردن آبهای شور داخل فلات مرکزی و توسعه کشت گیاهان مقاوم به شوری در این مناطق در این راستا گام برداشت.

رجایی با اشاره به اینکه از نظر اقتصادی تاسیس پالایشگاه برای آب و احداث خط لوله برای انتقال آن همانند تاسیس پالایشگاه برای نفت حائز اهمیت است، چرا که از این طریق می توان در دشتهای مرکزی کشور به روشهای کشت فشرده و گلخانه ای علاوه بر افزایش میزان تولید انواع محصولات کشاورزی، اشتغال مولد در کشور ایجاد کرد.



وی با بیان اینکه با انجام این کار می توان ضریب امنیتی مناسبی در مناطق خالی از سکنه دشت مرکزی ایران به وجود آورد، گفت: از سویی دیگر می توان از اراضی که تاکنون به دلیل کم آبی استفاده نمی شد، استفاده کرد و از این طریق تولید ناخالص ملی را بالا برده و سهم قابل توجهی از بازارهای بین المللی را هم در اختیار گرفت.



رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با انجام این کار تامین مواد اولیه و امنیت غذایی آینده کشور را تضمین خواهیم کرد، گفت: اگر بتوانیم این طرح را در کشور عملیاتی کنیم، نگرانی کمبود آب را در آینده نخواهیم داشت.



وی با اعلام اینکه طرح احداث پالایشگاه آب به مرکز پژوهشهای مجلس ارائه شده تا بررسی های کارشناسی بر روی آن صورت بگیرد، گفت: براساس بررسی های صورت گرفته توسط پژوهشگران، امکان سنجی برای اجرای طرح مذکور انجام شده است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.



این نماینده مجلس تصریح کرد: همچنین طرح احداث پالایشگاه آب به مسئولان مربوطه در وزارت نیرو ارائه شده ولی هنوز پاسخی از سوی آنان دریافت نشده است و منتظر اعلام نظرات کارشمناسی آنان در این رابطه هستیم.