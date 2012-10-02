سعید قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در حال حاضر این پروژه 96 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است اظهار داشت: در حال حاضر تنها کتابخانه این روستا در یک ساختمان قدیمی با تعداد 2200 عنوان کتاب و 241 نفر عضو در حال فعالیت است.

وی افزود: در سال جاری خیر محترم حاج علی اکبر رحمت پور کار احداث ساختمان جدیدی را با زیربنای 250 نتر مربع شروع کرده است.

قریشی ادامه داد: با هماهنگی های صورت گرفته، این کتابخانه پس از تکمیل و واگذاری به اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان مهریز واگذار می‌شود و پس از تأمین تجهیزات و منابع مورد نیاز، افتتاح شده و شروع به فعالیت می کند.