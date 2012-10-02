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۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۹:۱۱

در هفته کتاب امسال؛

کتابخانه خیری روستای بهادران به بهره‌برداری می رسد

کتابخانه خیری روستای بهادران به بهره‌برداری می رسد

مهریز - خبرگزاری مهر: رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی مهریز گفت: کتابخانه عمومی بهادران آبان ماه امسال همزمان با هفته کتاب مورد بهره‌برداری قرار می گیرد.

سعید قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در حال حاضر این پروژه 96 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است اظهار داشت: در حال حاضر تنها کتابخانه این روستا در یک ساختمان قدیمی با تعداد 2200 عنوان کتاب و 241 نفر عضو در حال فعالیت است.

وی افزود: در سال جاری خیر محترم حاج علی اکبر رحمت پور کار احداث ساختمان جدیدی را با زیربنای 250 نتر مربع  شروع کرده است.

قریشی ادامه داد: با هماهنگی های صورت گرفته، این کتابخانه پس از تکمیل و واگذاری به اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان مهریز واگذار می‌شود و پس از تأمین تجهیزات و منابع مورد نیاز، افتتاح شده و شروع به فعالیت می کند.

کد مطلب 1710057

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