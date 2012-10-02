زمان ثبت نام هجدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام شد

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اضافه کرد: ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1392 و هجدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور، از 9 آبان ماه آغاز می شود.

وی ادامه داد: نام نویسی از پذیرفته شدگان به صورت اینترنتی و در سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org صورت می گیرد و تا روز سه شنبه 16 آبان ماه ادامه دارد.

به گفته مشاور عالی سازمان سنجش، دفترچه راهنمای شرکت در این آزمون روز شنبه 6 آبان ماه بر روی سایت سازمان قرار خواهد گرفت.

توکلی خاطرنشان کرد: آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی صبح و عصر روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، 18، 19 و 20 بهمن ماه 1391 برگزار خواهد شد.

