  1. حوزه و دانشگاه
۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۸:۵۹

توکلی در گفتگو با مهر:

زمان ثبت نام هجدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام شد

زمان ثبت نام هجدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام شد

به گفته مشاور عالی سازمان سنجش، ثبت نام برای شرکت در هجدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور همزمان با نام نویسی برای آزمون ارشد 92 از 9 آبان ماه آغاز خواهد شد.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اضافه کرد: ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1392 و هجدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور، از 9 آبان ماه آغاز می شود.

وی ادامه داد: نام نویسی از پذیرفته شدگان به صورت اینترنتی و در سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org صورت می گیرد و تا روز سه شنبه 16 آبان ماه ادامه دارد.

به گفته مشاور عالی سازمان سنجش، دفترچه راهنمای شرکت در این آزمون روز شنبه 6 آبان ماه بر روی سایت سازمان قرار خواهد گرفت.

توکلی خاطرنشان کرد: آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی صبح و عصر روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، 18، 19 و 20 بهمن ماه 1391 برگزار خواهد شد.
 

کد مطلب 1710058

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