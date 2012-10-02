دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در خاورمیانه با صالحی/رایزنی با نعلبندیان

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در خاورمیانه براهمیت و ضرورت گفتگو و رایزنی با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد .

در دیدار روز دوشنبه لارسن و علی اکبر صالحی در حاشیه برگزاری شصت و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ،نقش موثر جمهوری اسلامی ایران در منطقه مورد توجه قرار گرفت ،همچنین پیرامون آخرین تحولات منطقه خاورمیانه بحث و تبادل نظر بعمل آمد و دوطرف به تشریح دیدگاههای خود پرداختند .

بحران سوریه از جمله محورهای مذاکرات صالحی و لارسن بود و پیرامون راهها و طرحهای برون رفت از این وضعیت بصورت مسالمت آمیز و با روشهای سیاسی تبادل نظر بعمل آمد .

تحرکات و اقدامات سیاسی جمهوری اسلامی ایران به منظور کمک به حل و فصل مسئله سوریه نیز در این دیدار مورد توجه قرار گرفت .



دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان



همچنین ادوارد نعلبندیان وزیر امور خارجه ارمنستان نیز طی دیداری در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با صالحی گفتگو و تبادل نظر کرد .

تقویت مناسبات تهران - ایروان ، بررسی تحولات منطقه از جمله قفقاز و گسترش همکاریهای چند جانبه و منطقه ای از محورهای مذاکرات صالحی و نعلبندیان در این ملاقات بود .