لزوم حمایت از هنرمندان/جشنواره فیلم کودک و نوجوان در کرمان برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سعیدی دوشنبه شب در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم کوتاه در کرمان گفت: هنر با خون مردم دیار کریمان عجین شده است و هنرمندان بسیاری در این استان پرورش یافته اند.

وی بر لزوم حمایت از هنرمندان شهرستانی تاکید کرد و افزود: زندگی افرادی مانند سردار حاج قاسم سلیمانی باید مورد توجه هنرمندان قرار گیرد.

وی سینما را عرصه ای مناسب برای انتقال اندیشه های والای نظام و انقلاب دانست گفت: سینمای ایران در جهان از جایگاه ویژه ای برخودار است.

این مسئول از برپایی جشنواره کودک نوجوان در کرمان خبر داد و گفت: باید تمامی توان خود را برای برگزاری مناسب این جشنواره به کار گیریم.

سعیدی همچنین ابراز داشت: جشنواره فیلم کوتاه در کرمان همزمان با سایر استان های کشور برگزار می شود.

مدیر کل ارشاد اسلامی کرمان آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره مذکور را پنج هزار و 500 اثر عنوان و تصریح کرد: از این تعداد 100 فیلم کوتاه انتخاب شده اند.

وی بیان داشت: جشنواره فیلم مقاومت به بهترین شکل ممکن در کرمان برگزار شد که یکی از مهم ترین رویدادهای فرهنگی استان به شمار می رود.

وی با اشاره به واکنش های صهیونیست در مقابل این جشنواره ابراز داشت: این واکنش ها به گونه ای بود که کرمان و جشنواره دفاع مقدس به مدت دو ماه تیتر رسانه های جهانی شده بود.

این مسئول گفت: این جشنواره فرصتی شد تا سینماهای 50 ساله کرمان که در آستانه تعطیلی بودند بازسازی شده و جانی تازه بگیرند.

