لزوم کمک رسانه ها برای معرفی پلیس فتا / مردم ابزارایجاد امنیت اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان دوشنبه شب در بازدید از نمایشگاه نیروی انتظامی استان فارس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای معرفی پلیس فتا به مردم نیروی انتظامی فارس هرگونه اطلاعاتی را که لازم باشد در اختیار رسانه ها قرار می دهد.

کارایی مناسب پلیس فتادر سطح استان

وی تصریح کرد: پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات فارس از جمله پلیس های کشور است که توانسته کارایی و اثر بخشی مناسبی در سطح استان داشته باشد اما به دلیل آشنا نبودن مردم با این نهاد ،عملکرد پلیس فتا به لحاظ کمی پائین است.

فرمانده نیروی انتظامی بیان کرد: بیشترین جرائم که مردم به واسطه آنها به پلیس فتا مراجعه می کنند کلاهبرداری اینترنتی، سرقت اطلاعات ، تشویش اذهان عمومی و اهانت به افراد است که علاوه برآن افراد برای مواردی مانند پیگیری سرقت کارت اعتباری،سرقت اطلاعات تلفن همراه وسایر اطلاعات شخصی نیز می توانند به پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات مراجعه کنند.

سردار سجادیان تاکید کرد: اگر فردی در خارج کشور نیز فعالیتی برعلیه هموطنان ایرانی انجام دهد از طریق پلیس فتا این اقدام قابل پیگیری است زیراکه حیطه فعالیت این نهاد فضای مجازی است که شامل کل دنیا می شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر پلیس فتا فقط در شهر شیراز وجود دارد ولی حیطه فعالیت این نهاد مربوط به کل استان است که افراد با مراجعه به کلانتری های می توانند موضوعات مرتبط با پلیس فتا را پیگیری کنند.

راه اندازی نمایشگاه با هدف آشنایی همشهریان با جرائم اینترنتی

فرمانده نیروی انتظامی استان فارس همچنین ابراز داشت: در هفته نیروی انتظامی با هدف آشنایی همشهریان با جرائم اینترنتی نمایشگاه دربوستان آزادی شیرازبه مدت یک هفته راه اندازی شده است.

سردار سجادیان عنوان کرد: در این نمایشگاه چهار غرفه شامل فعالیت های پلیس فتا، پلیس امنیت عمومی، پلیس امنیت اخلاقی، پلیس موادمخدر وجوددارد که امیداریم با برپایی چنین نمایشگاههای بتوانیم شعار سال جاری نیروی انتظامی که سرمایه اجتماعی اقتدار ما است را عملیاتی کنیم.

مردم ابزار ایجادامنیت اجتماعی

فرمانده نیروی انتظامی استان فارس دوشنبه شب همچنین در مسجد جامع منطقه پودنک حضور یافت و از نزدیک به مشکلات مردم این محله رسیدگی کرد.

سردار سجادیان در این مراسم سرمایه نیروی انتظامی را قدرت این ارگان دانست و بیان کرد: امروز برای انجام هر فعالیتی در جامعه نیاز به ابزار است که در این میان مردم ابزارایجاد امنیت اجتماعی هستند.

وی سپس شهدا را پدید آورندگان اصلی امنیت در جامعه دانست و ابراز داشت: برای تولید امنیت درجامعه همه باید با یکدیگر همکاری کنند که خوشبختانه از سال گذشته تاکنون به دلیل همکاری مناسب مردم ونیروی انتظامی فارس شاهد کاهش جرائم در استان هستیم.

فرمانده نیروی انتظامی فارس تصریح کرد: هنر نیروی انتظامی باید برقراری ارتباط مناسب با مردم باشد که این ارتباط با رفت و آمد وحضور مستمر پلیس در بین شهروندان ایجاد می گردد.

سردارسجادیان همچنین اظهار داشت: در راستای برقراری ارتباط بیشتر میان مردم و پلیس، نیروی انتظامی فارس برنامه ریزی های لازم برای برقراری ارتباط رایگان با پلیس 110 از طریق تلفن های عمومی را پیگیری می کند.