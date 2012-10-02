به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر در حالی با نیم ساعت تاخیر آغاز شد که مدیران سینمایی و برخی از فیلمسازان سینمای کوتاه در سالن شماره سوم پردیس سینمای ملت در سالن حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم که با حضور جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی ، احمد نجفی عضو شورای عالی سینما، شفیع آقا محمدیان؛ مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، محمدرضا عباسیان؛ دبیر سی و یکمین جشنواره فیلم فجر و جمعی از جوانان علاقمند به حوزه فیلم کوتاه برگزار شد، هاشم میرزاخانی؛ دبیر این دوره از جشنواره فیلم کوتاه تهران به روی صحنه آمد و در ابتدای صحبت های خود پیام محمود احمدی نژاد؛ رئیس جمهوری را قرائت کرد.

دبیر بیست و نهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران بخشی از پیام رئیس جمهوری را چنین قرائت کرد و گفت: این جشنواره در شرایطی برگزار می شود که نظام سلطه مرتبا در جهت محدودسازی خلاقیت‌ها و مانع‌تراشی برای ملت بزرگ ایران تکاپو می‌کند. یقینا با برگزاری چنین جشنواره‌هایی که مملو از خلاقیت و امید است.جوانان عزیز و غیرتمند با حفظ منافع ملی و بومی‌سازی هنر و فرهنگ اصیل خود اینگونه توطئه ها را همچون گذشته بی اثر خواهند کرد.

هاشم میرزاخانی پس از قرائت پیام رئیس جمهور در ادامه این مراسم گفت: شروع به کار جشنواره بیست و نهم پس از اختتامیه جشنواره بیست و هشتم آغاز شد و به گفته او امسال خانواده فیلم کوتاه یکی از بهترین و کامل‌ترین جشنواره‌های خود را برگزار خواهد کرد.

وی در ادامه صحبت های خود گفت: در حال حاضر ایران یکی از قطب‌های بزرگ جهان در زمینه فیلم کوتاه است و خوشبختانه انجمن سینمای جوان در سه مقوله آموزش، تولید و عرضه آثار کارگردان های جوان قدم‌های شایسته‌ای را برداشته است. توجه به این مقوله باعث شده سینمای کوتاه ایران در سطح بالایی از استانداردهای جهانی قرار گیرد.

میراخانی درباره مبحث آموزش افزود: مقوله اول آموزش و پرورش جوانان فیلم کوتاه‌ بوده که اولین جشنواره فیلم اولی‌ها ماحصل آن بوده است. در این جشنواره فارغ‌التحصیلان انجمن سینمای جوانان ایران که حدود 500 نفر می‌شدند آثار بسیار خوبی برای جشنواره خلق کردند که این آثار مدیون همکاری‌ها و پیگیری های مداوم حوزه معاونت آموزشی و فرهنگی این انجمن بوده است. مقوله دوم سطح تولیدات بوده است.

بخش دوم این مراسم با نمایش نماهنگی از جشنواره بیست و هشتم فیلم کوتاه آغاز و وقایع و اتفاق‌های که در جشنواره پیشین رخ داده بود بار دیگر مرور شد.

پس از پایان این نماهنگ جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی کشور ضمن بیان رضایت خود از اینکه جشنواره در پردیس سینمایی ملت برگزار می شود گفت: از میرزاخانی و تیم همراه به خاطر تغییرات شگرفی که در طول دو سال و اندی حضورشان در انجمن سینمایی جوانان ایران ایجاد کردند تشکر ویژه کرد و تاکید کرد اگر تلاش میرزاخانی نبود و انجمن به این نقطه نمی رسید معلوم نبود که چه اتفاقی برای انجمن می افتاد.

رئیس سازمان سینمایی کشور در ادامه افزود: سینمای کوتاه جایگاه ویژه‌ای دارد اما امشب من می‌خواهم از زاویه دیگری به این جایگاه نگاه کنم، زاویه دید من زاویه خاصی است. این نکته که صاحبان سینما در دنیا سینما را به انحصار خود در آورده‌اند امر بدیهی است. جریان یک طرفه فرهنگی بر صنعت سینما و رسانه تسلط دارد.

وی در ادامه افزود: همچنین ظرفیت‌های پخش فیلم در اختیار هالیوود و آمریکا است و آنها با این ابزار فرهنگ و هویت دیگر کشورها را تحریف می کنند و متاسفانه کشور عزیز ما ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. در واقع جریان حاکم بر هالیوود به نوعی سبک زندگی آمریکایی را القاء می‌کند که حتی اگر خوب هم باشد ولی متعلق به فرهنگ آمریکایی است. از سوی دیگر آمریکا و جریان هالیوود آنقدر اسلام‌هراسی را تبلیغ کرده‌ که گاهی حتی خود ما هم نسبت به مسلمانان دیگر کشورها دچار شک و تردید می شویم.

شمقدری در ادامه افزود: عرضه‌ ، بازار، فستیوال‌ها و حتی کانال‌های تلویزیون در اختیار جریان هالیوود است و سینمای ایران با وجود همه قابلیت هایی که دارد و حتی سینمای اروپا و آسیای شرقی هم در حوزه محدودی هستند خب باید با این مسئله مبارزه کرد و یکی از راه‌هایی که می شود مبارزه کرد فیلم کوتاه است. فیلم کوتاه پل امن و عموی برای ارتباط به همه کشورها است. فیلم کوتاه آرمان‌ها و ارزش‌ها را بیان می کند از طرفی سرمایه‌گذاری، بودجه و امکانات کمتری می خواهد و این باعث مییشود که معتقد باشم فیلم کوتاه عرصه حضور جوانان است.

رئیس سازمان سینمایی در پایان صحبت های خود با توصیه به فیلمسازان جوان و فعال در عرصه فیلم کوتاه گفت: به جوانان توصیه می کنم که عجول نباشند و فکر نکنند که بعد از یک یا دو کار کوتاه به پختگی لازم برای ساختن فیلم بلند رسیدند. به گفته او کسانی که چنین تصوری دارند خیلی سریع ممکن است با شکست مواجه شوند.

پس از پایان صحبت های جواد شمقدری شاهین بهرام نژاد مجری مراسم از رئیس شازمان سینمایی خواست که روی صحنه بماند تا به همراهی هاشم میرزاخانی، شفیع آقا محمدیان و طلابیگی لوح تقدیر 36 فیلمساز و فعالان در عرصه فیلم کوتاه را به با عنوان "بهترین بهترین ها" را اهدا کنند.

در ادامه این مراسم از محمد عرب، اشرف موسی خانی، آنت سمونیان، محمدرضا هوشمند، نادیا جعفری،کریم عظیمی،غلامرضا نصراصفهانی،احمد کا وند،محمود زنده نام،امید وفایی،خانم مهوش شیخ الاسلامی،وحید نصیریان،خانم روزت قادری، امید بنکدار،کیوان علی محمدی ، امیر رضا زاده،محسن امیریوسفی، فردوس خسروی نژاد، بهرام توکلی،مهدی اسدی، نصیب الله حیاتی، فرشید آذری، شیدا زرین فام، محمود رحمانی، طاها کریمی، معین صمدی،مهدی فرد قادری، آیدا پناهنده، سعادت علی سعید پور،مهرداد شیخان، سید مانی میرصادقی، جمال اسکویی، داریوش غریب زاده، آزاد محمدی،کاظم ملایی و ناصر ضمیر، تقدیر شد.

مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم کوتاه تهران با نمایش یک فیلم و همچنین اهدای لوح دبیر بیست و نهم از یک عمر تلاش در عرصه نقد و تحلیل فیلم کوتاه از طهماسب صلح جو تقدیربه عمل آمد.

در حاشیه



- طهماسب صلح جومنتقد پس از دریافت لوج تقدیر خود گفت: مدیران سینمایی، زمانی می توانند سینمای سرافرازی داشته باشید که راه را برای جوانان باز کنید.

- پس از مراسم تقدیر از صلح جو گروه موسیقی "لیان" با حال و هوای افتتاحیه را رنگ و بوی دیگری بخشید.این گروه موسیقی 6 نفره که از بوشهر برای اجرای برنامه آمده بدند، با اجرای دو بخش برنامه در میانه و پایان مراسم موجب ایجاد فضایی با نشاط برای مهمانان افتتاحیه شدند.

- هنگام مراسم تقدیر از 36 فیلمساز و فعال در انجمن سینمای جوان که با حضور مدیران سینمایی روی صحنه اتفاق افتاد، تقریبا هیچ فیلمسازی که از آنها تقدیر شده بود برای دریافت لوح تقدیر خود روی نیامد و مدیران به همراه حاضرین در سالن مراتب تقدیر از این فیلمسازان را با تشویق های پی در پی خود به جا آوردند.

- عدم حضور این فیلمسازان تا اندازه ای بود که هاشم میرزاخانی پشت تریبون آمد و گفت وظیفه ما بوده است که از این فیلمسازان و دست اندرکاران انجمن سینمای جوان تقدیر کنم.

- میرزاخانی در بخش از صحبت های خود تاکید کرد که سطح تولیدات بالا بوده است که از همین جا از جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی درخواست می کنم در زمینه اکران فیلم‌ها به آنها کمک کند.

