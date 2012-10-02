تهدید کرده بودند مجمع هیات فوتبال فارس برگزار نشود/ همه چیز تمام شده است!

جعفر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص غیرقانونی بودن انتخابات مجمع هیات فوتبال استان فارس تصریح کرد: متاسفانه عده‌ای می‌خواستند انتخابات برگزار نشود. با این حال 39 نفر در انتخابات شرکت کردند و رئیس هیات فوتبال به صورت قانونی انتخاب شد. باقی مسائل حاشیه است!

وی درباره دو رایی که به صندوق انداخته بود، تاکید کرد: کدام دو رای؟ من منشی انتخابات بودم و یک رای بیشتر ندادم! اسناد انتخابات موجود است و اگر می‌توانند آنرا ثابت کنند. انتخابات قانونی بوده است و ما تا آخرین لحظه از رای خود صیانت می‌‍‌کنیم!

جعفری همچنین یادآور شد: اداره کل ورزش و جوانان استان فارس نمی‌خواست انتخابات در آن تاریخ برگزار شود. حتی از طرف آقای کمانه با بعضی از هیات‌ها تماس گرفته و تهدید کرده بودند که انتخابات را برهم بزنند. واقعیت این است که اداره کل ورزش و جوانان روی هادی آیت اللهی نظر نداشت و نمی‌خواست ایشان چهار سال دیگر رئیس هیات فوتبال استان فارس باشد.

وی در پایان گفت: اگر اداره کل ورزش و جوانان استان فارس با آیت اللهی مخالف بود باید قبل از انتخابات این موضوع را با صحبت و تعامل حل می‌کرد. با این اتفاقات وجهه فوتبال استان فارس خدشه دار می‌شود. با این حال در جلسه مجمع بازرس هم حضور داشته و همه چیز از نظر ما تمام شده است.