5 هزار ناشنوای خراسان شمالی تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند

حسین خلیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ناشنوایان تحت پوشش در بهزیستی خراسان شمالی به چهار دسته ناشنوایان خفیف، متوسط، شدید و عمیق تبدیل می‌شوند که به میزان ناشنوایی و معلولیت، خدمات مختلفی را دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پنج هزار ناشنوای استان تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند، تصریح کرد: سیاست این نهاد توانمند سازی ناشنوایان از طریق تحصیل، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و اشتغال پایدار است.

خلیل زاده با اشاره به اینکه ناشنوایان در مقایسه با سایر معلولان با مشکلات کمتری در جامعه مواجه هستند، اظهار داشت: با این وجود بهزیستی استان خدمات درمانی مختلفی شامل ارزیابی و سنجش شنوایی، کاشت حلزون، سمعک، کلاس‌های توانبخشی و ... را به این افراد ارائه می‌دهد.

به گفته وی از نظر شغلی نیز اگر افراد ناشنوا دارای مدرک تحصیلی و یا مدارک فنی و حرفه‌ای باشند، این نهاد خدمات حمایتی برای اشتغال این افراد را از طریق مشارکت در تامین سرمایه و یا مشارکت در تامین محل کار ارائه می‌دهد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی نیز در مورد ناشنوایان محصل در این استان می‌گوید: در مجموع 212 دانش آموز و 9 نفر از شاغلین آموزش و پرورش خراسان شمالی ناشنوا هستند.

حسین نعمتی با بیان اینکه این افراد در مراکز تحصیلی استثنایی، کلاس‌های خاص و تلفیقی تحصیل می‌کنند، می‌افزاید: غالب ناشنوایان تا مقطع راهنمایی در مدارس استثنایی تحصیل می‌کنند اما پس از آن و پس از کسب مهارت‌های لازم، در مدارس عادی و یا تلفیقی ادامه تحصیل می‌دهند.

علی دهقان و امید سرداریان از ناشنوایان موفق خراسان شمالی محسوب می‌شوند که توانسته اند با تلاش و پشتکار خود قله‌های موفقیت را پشت سر بگذراند.

علی دهقان، ناشنوای خراسان شمالی جودوکار وزن 73- کیلوگرم تیم ملی است که سال جاری در مسابقات قهرمانی ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه موفق به کسب مدال برنز مسابقات شد.

امید سرداریان نیز دیگر ناشنوای خراسان شمالی و عضو تیم ملی فوتبال ناشنوایان کشور است؛ وی در مسابقات ورزشی ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه در کره جنوبی حضور داشت و به همراه تیم موفق به کسب نایب قهرمانی این رقابت‌ها شد.