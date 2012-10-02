به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق امروز سه شنبه در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با انتقاد شدید از اوضاع فعلی ارز در بازار گفت: شرایط التهابی ارز به سر می بریم که آثار آن بر تمامی حوزه های اقتصادی، بنگاهها و حتی افراد جامعه موثر است و به این ترتیب به نظر می رسد قدرت خرید مردم نصف شده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: با توجه به فضای موجود، شناخت برای کنترل وضعیت نکته اولی است که باید مورد توجه قرار گیرد و بخشی از این التهابات مربوط به تحریم است .

وی تصریح کرد: اگر شرایط فعلی را به عنوان جنگ و تهدید جدی حساب کنیم می توان فرض کرد که همان طور که اگر دشمن به عسلویه موشک بزند بلافاصله آژیر قرمز به گوش می رسد هم اکنون نیز دشمن با ابزار دیگری همچون تحریم ها و جلوگیری از عبور و مرور کشتی ها و عدم پذیرش بیمه آنها قصد دارد به ما حمله کند اما ابزارش موشک نیست.

به گفته آل اسحاق آنها دقیقا با ما وارد جنگ شده اند بنابراین در شرایط جنگی همان طور که آنها برنامه و افسر عملیاتی دارند ما نیز باید خود را تجهیز کنیم.

وی معتقد است مجموعه سیاستها و تدابیری که در طول تاریخ گذشته برای اقتصاد در نظر گرفته شده هم اکنون آثار خود را بروز داده و بنابراین، تدبیر و مدیریت در شرایط موجود باید صورت گیرد.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، به دلایل داخلی و خارجی هم اکنون شرایط غیرنرمال و متلاطمی بر اقتصاد حاکم شده که نیاز به تدابیر ویژه و برخوردهای خاص دارد.

وی با انتقاد شدید از برخی برخوردهای سلیقه ای در مورد بازار ارز خاطر نشان کرد: هیچکس حق ندارد به هر دلیلی منافع ملی را به خطر بیندازد و باید همان طور که در شرایط جنگی افراد بی انضباط را به دادگاه نظامی می برند، افرادی که آثار تصمیماتشان به کشور لطمه می زند، باید محاکمه شوند. آل اسحاق تاکید کرد: فردی که قدرت اداره شرایط بحران را ندارد نباید همچنان بر سر کار خود مشغول باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه اگر امروز در حوزه معیشت مردم برنامه ریزی صحیح صورت نگیرد، قدرت خرید مردم نصف می شود، خاطر نشان کرد: اگر درست برنامه ریزی کنیم از این شرایط با موفقیت بیرون خواهیم آمد.

آل اسحاق اظهار داشت: هم اکنون در شرایطی قرار داریم که درآمدهای کشور در چند نقطه دنیا محدود شده و چند کشور مشخص همچون چین، ژاپن و هند درآمدهای ما را در اختیار دارند، بنابراین باید با آنها تهاتر انجام دهیم.

وی از وضعیت فعلی اتاق مبادلات ارزی به شدت انتقاد کرد و گفت: امیدوار بودیم اتاق مبادلات ارزی بتواند مشکلات را حل کند اما متاسفانه وصل کردن یک مکان آرام به یک بخش متلاطم خود تایید اوضاع متلاطم است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خطاب به مسئولان بانک مرکزی گفت: شما بر روی موج سوار شدید تا بازار ارز را کنترل کنید اما اگر اجازه دهید که قیمت بالا برود، عملا اتاق مبادلات ارزی کارآیی خود را از دست خواهد داد، بنابراین سیر قیمت ارز باید نزولی باشد.

آل اسحاق ادامه داد: واقعیت این است که بانک مرکزی باید با واقعیات تولید مواجه شده و برای آن چاره اندیشی کند. بر این اسا، تامین ارز باید از تلاطم بیرون کشیده شده و سیر نزولی به خود گیرد. وی در پایان تاکید کرد: نظام تدبیر و مدیریت ارزی را باید بازنگری کنیم، چرا که نظام فعلی جواب نمی دهد.