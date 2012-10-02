شکست طرفداران انقلاب گل رز در گرجستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات پارلمانی در گرجستان نشان می‌دهد که رای دهندگان به فهرست انتخاباتی رقیب ساکاشویلی رییس جمهور کنونی این کشور رای داده اند.

ساکاشویلی خود نیز تایید کرده است که شهروندان این کشور به ائتلاف "رویای گرجستانی" به رهبری بیدزینا ایوانیشویلی رای داده‌اند. نتایج این انتخابات آینده دولت ساکاشویلی را تعیین خواهد کرد چراکه به موجب اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی این کشور از سال آینده پارلمان اختیارات بیشتری را در مقایسه با رییس جمهور به دست خواهد آورد.

اگر چنانچه حزب ساکاشویلی در انتخابات پارلمان شکست بخورد، برای اولین بار در دو دهه اخیر انتقال قدرت در این کشور به صورت مسالمت آمیز صورت خواهد پذیرفت. کمیسیون مرکزی انتخابات گرجستان اعلام کرده که به دلیل حمله هکرها به وبسایت این کمیسیون اعلام نهایی نتایج با کمی تاخیر صورت خواهد گرفت. شمارش 10 درصد آرا نشان می‌دهد که ائتلاف "رویای گرجستانی" 57 درصد و "جنبش ملی متحد" 38 درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

ساکاشویلی در اولین حضور خود در تلویزیون این کشور شکست خود در برابر رقیب خود را تایید و البته بر این امر پافشاری کرد که حزب وی در انتخابات مناطق دیگر به پیروزی خواهد رسید.

گرجستان در دوره ریاست جمهوری ساکاشویلی به متحد نزدیک ایالات متحده تبدیل شد و تلاش بسیاری را برای ورود به اتحادیه اروپا و ناتو انجام د اد. ایوانیشویلی رقیب اصلی ساکشویلی نیز اعلام کرده که وی نیز علاوه بر پیگیری این اهداف، روابط بهتری را با روسیه پی ریزی خواهد کرد.ساکاشویلی ایوانیشویلی را به تلاش برای تامین منافع کرملین متهم کرده که قصد دارد گرجستان را بار دیگربه دست نشانده مسکو تبدیل کند.

ایوانیشویلی رهبر ائتلاف "رویای گرجستانی" وعده داده است که تنها دو سال به عنوان نخست وزیر فعالیت خواهد کرد و اصلاحات گسترده‌ای را در این کشور به مورد اجرا خواهد گذاشت. وی ساکاشویلی را به دیکتاتوری در پوشش ژست‌های دمکراتیک متهم کرده است. ایوانیشویلی در آخرین تبلیغات انتخاباتی خود در تفلیس اعلام کرده بود که دوره رژیم ساکاشویلی رو به پایان است و دولت وی از بیماری سادیسم رنج می‌برد. وی سخنرانی خود را در میدان آزادی تفلیس انجام داد که یادآور دوره‌ایست که در آن ساکاشویلی توانست با سخنرانی‌های خود در سال 2003 شواردنادزه رییس جمهور پیشین این کشور را از قدرت کنار بگذارد