رئیس اداره گاز ناحیه اردکان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پیله‌ور مدیرکل شرکت گاز استان یزد، در این مراسم ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شرکت گاز در شهرستان اردکان، بر همکاری هرچه بیشتر میان این شرکت و فرمانداری اردکان تأکید کرد و به بیان برنامه های این شرکت در راستای گازرسانی به این شهرستان پرداخت.

احمد کمالی فرماندار اردکان نیز در این جلسه عملکرد حامد رضا صفوی را در اداره گاز ناحیه اردکان ستود و خواستار تسریع در امر گازرسانی به خرانق در این شهرستان شد.

در ادامه مدیرعامل شرکت گاز استان یزد در سخنانی با قدردانی از زحمات سید حامد رضا صفوی در زمان تصدی ریاست اداره گاز ناحیه اردکان، ولی الله زارع را به عنوان رئیس جدید این ناحیه معرفی و اظهار امیدواری کرد: وی با دقت، سرعت و صداقت در جهت پیشبرد اهداف و برنامه های این اداره گام موثر بردارد.

به گزارش مهر، رئیس سابق اداره گاز ناحیه اردکان با 7 سال سابقه خدمت در این سمت، سکان ریاست را به دستان ولی الله زارع سپرد که وی نیز پیش از این در سمت‌های رئیس اداره گاز نواحی مهریز و طبس مشغول به کار بوده است.