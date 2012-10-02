به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانترزاده در حاشیه برگزاری دیدار تیمهای نفت و تراکتورسازی تبریز در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: دفعه اول نیست که به خاطر مسائل مختلف میزبانی دیدارهای لیگ برتر از ورزشگاه تختی گرفته میشود که این مسئله هزینههای بسیاری روی دست ما میگذارد.
وی با بیان اینکه برای رفاه حال کسانی که به ورزشگاه میآیند، علاوه بر نیروهای امنیتی لازم برای انجام هر دیدار، از نیروهای خاص خودمان هم استفاده میکنیم که هزینهبر است، افزود: تا عصر روز دوشنبه هم تختی میزبان بازی پرسپولیس - سایپا بود و علاوه بر سایتهای داخلی، خبرگزاریهای بینالمللی هم ورزشگاه تختی را میزبان این دیدار اعلام کردند.
مدیر مجموعه ورزشی تختی اضافه کرد: مسئولان راهنمایی و رانندگی نامهای را به سازمان لیگ ارسال و اعلام کردند به خاطر کمبود پارکینگ در ورزشگاه تختی، بازی در آزادی برگزار شود. من در تماس با مسئولان راهنمایی و رانندگی به آنها گفتم پارکینگهای ما کمتر از آزادی نیست اما به نظر میرسد هیچکدام از آقایان از وضعیت جدید ورزشگاه تختی خبر نداشته و یا آدرس آن راهم بلد نیستند.
"پس از شنیدن صحبتهایم آقایان اعلام کردند به خاطر اینکه مهدویکیا در بازی پیش گل زده، در این بازی تماشاگران زیادی به ورزشگاه میآیند!" وی با ابراز تعجب از این صحبتها تاکید کرد: اگر طبق حدس و گمان است، من احتمال میدهم برای این بازی 200 هزار نفر به ورزشگاه بیاید. آن وقت باید چه کار کنیم؟ نباید بازی را در ورزشگاه آزادی برگزار کنیم؟ به نظرم بهتر است آقایان ورزشگاهی در کویر ساخته و در آن فرش و پشتی بگذارند که هر تعداد تماشاگر به ورزشگاه میآید، پر نشود!
کلانترزاده اضافه کرد: بیائیم یکبار برای همیشه، نه مانند پنج لیگ برتر کشورهای اروپایی بلکه مثل لیگهای درجه 2 اروپا سیستم بلیت فروشی را طراحی کنیم تا کاملاً مشخص شود چه تعداد تماشاگر برای هر بازی به ورزشگاه میآیند تا مجبور نشویم به خاطر مدیریت احساسی، حدس و گمان و نظر شخصی دوستان، زحمات یک مجموعه را به راحتی زیر سئوال ببریم.
وی با تاکید بر اینکه نباید فراموش کرد هیچ ورزشگاهی در شهرستانهای کشور به اندازه تختی ظرفیت ندارد، ادامه داد: در بازی سپاهان با سرخابیها ممکن است 100 هزار نفر هم به ورزشگاه فولادشهر بیایند اما این دیدارها در آن ورزشگاه انجام میشود. این واقعا بهانه خوبی نیست که به خاطر حدس و گمان بگوییم تختی ظرفیت پذیرایی از هواداران پرسپولیس را ندارد.
مدیر مجموعه تختی خاطرنشان کرد: از سال پیش ورزشگاه تختی میزبان بازیهای تراکتورسازی با تیمهای نفت، راه آهن و پیکان تهران است. به نظرم تراکتورسازی پرطرفدارترین تیم ایران است اما پس از برد، مساوی و یا باخت این تیم، در این ورزشگاه هیچ اتفاقی رخ نمیدهد و این نشاندهنده کار درست و اصولی مسئولان ورزشگاه تختی است.
وی با اشاره به اینکه برخلاف نظر آقایان ظرفیت ورزشگاه آزادی 100هزار نفر نبوده بلکه 66 هزار نفر است، یادآور شد: وظیفه داریم به ورزشگاه آزادی که چمن آن در حال ضعیف و تخریب شدن و سکوهای آن آسیب دیده است، کمک کنیم تا برای برگزاری بازیهای مهم ملی مشکلی نداشته باشیم. به نظرم واقعا ضرورتی ندارد چنین مسابقاتی در ورزشگاه تختی برگزار شود و فکر میکنم برای بازی پرسپولیس - سایپا تختی میتوانست میزبان خوبی باشد.
"اگر تختی یک حسن داشته باشد آن هم پارکینگهای زیاد است"، کلانترزاده با اشاره به این موضوع و انتقاد از مسئولان راهنمایی و رانندگی تصریح کرد: نباید در تصمیم گیریهای مهم خود احتمالات را دخیل کنیم، به نظرم سازمان لیگ به عنوان متولی فوتبال صلاحیت آن را دارد که در خصوص تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه تصمیم گیری کند و آقایان بهتر بود به جای احتمالات شخصی به نظرات کارشناسی این افراد بیشتر توجه میکردند.
وی در مورد آخرین وضعیت رفع نواقص ورزشگاه تختی تهران اظهار داشت: اتاق داوران تا سه روز دیگر آماده میشود. همچنین قولهایی که داده بودیم را در حد توان اصلاح میکنیم اما تعویض اسکوبورد و تکمیل سیستم نور باید توسط شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی صورت گیرد.
مدیر مجموعه ورزشی تختی در پایان گفت: نماینده شرکت توسعه و تجهیز به ورزشگاه تختی آمدند و وضعیت نور و اسکوربورد را بررسی کردند. امیدواریم در این محدوده زمانی حداقل کار را شروع کنند تا بتوانیم پاسخ خوبی به مسئولان AFC بدهیم زیرا حل مشکل اسکوبورد و تکمیل سیستم نور از توانمان خارج است.
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