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۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۵

قدیمی:

تشکیل مراکز تحقیقاتی آموزشی و بهداشتی در دانشگاه ها ضروری است

تشکیل مراکز تحقیقاتی آموزشی و بهداشتی در دانشگاه ها ضروری است

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: تمام دانشگاه ها موظف به تشکیل مراکز تحقیقات آموزشی و بهداشتی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، طیب قدیمی شامگاه دوشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کردستان اظهار داشت: هدف اصلی تشکیل کارگروه سلامت و امنیت غذایی تعیین و بررسی شاخص و عوامل اجتماعی تعیین کننده در سلامت آحاد جامعه است.

وی افزود: تعیین سند سلامت و امنیت غذایی نیاز به اصلاحات خاص دارد که این کار باید با همکاری و تعامل دستگاه ها انجام شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام کرد: تشکیل مراکز تحقیقات آموزش و بهداشتی در مراکز دانشگاهی براساس ماهیت معنوی، روحی و جسمی سلامت فرصتی برای افزایش سلامت در جامعه است.

قدیمی بیان کرد: همکاری فعالانه و مسئولانه دستگاه های متولی در استمرار برنامه های بهداشتی لازم و ضروری است و نتیجه مثمر ثمر و مناسبی نیز دارد.

وی یادآور شد: ایران براساس تعهد بین المللی پاسخگوی سازمان بهداشت است که باید امکانات بهداشتی و سلامت روح، روان و جسم افراد جامعه را فراهم کند.

لازم به ذکر در ابتدای این کارگروه تیزری از عوامل تهدید کننده سلامت روح و جسم جوامع انسانی نیز پخش شد و اعضا کارگروه نیز به بیان دیدگاه های خود در این حوزه پرداختند.

کد مطلب 1710102

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