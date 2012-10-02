توافق بانک مرکزی با صرافان برای پوشش تقاضاهای خرد ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در بازدید از مرکز مبادلات ارزی گفت: تصمیم اخیر بانک مرکزی و صرافان که امیدواریم تا پایان هفته جاری اجرایی شود ، بسیار خوب بوده و قطعا می تواند بخشی از نیازهای خرد را که در تقاضای بازار نیز تاثیر گذار است ، پاسخگو باشد.



توسعه فضاهای جدید در مرکز مبادلات ارزی



وزیر صنعت، معدن وتجارت افزود: صرافان مجاز و معتبر برای تامین نیازهای خرد ( این میزان از نظر تعداد زیاد است اما از جهت رقم چندان بالا نیست ) ارز را با قیمتی حول و حوش مرکز مبادلات ارزی که هر روز بانک مرکزی اعلام می کند ، عرضه خواهند کرد.

غضنفری افزود: این شیوه به نوعی خرید و فروش‌های ارز توسط مردم یا بانک های عامل را در مقادیر کمی که مربوط به خدمات است و به واردات ارتباطی ندارد ، رسمیت می بخشد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مرکز مبادلات ارزی با استقبال خوب تولید کنندگان و وارد کنندگان مواد اولیه مواجه شده است، افزود: از ابتدای راه اندازی مرکز هر روز شاهد مراجعه افراد بیشتری از فعالان اقتصادی هستیم به این دلیل برخی توسعه ها در فضای مرکز انجام دادیم و ارایه سرویس های جدید را آغاز کرده ایم.

تعداد بانکهای عامل مستقر در مرکز مبادلات به رقم 12 رسید



غضنفری افزود: تعداد بانک های عامل در مرکز مبادلات ارزی از 2 بانک (ملت و کشاورزی ) به 12 بانک در روز دوشنبه دهم مهرماه رسید و این بانک ها به نمایندگی از مشتریان متقاضی واردات ، در محل مرکز مبادلات ارزی مستقر شده اند.

وی با اشاره براینکه براساس تصمیم قبلی مقرر شد تا متقاضیان از مراجعه مستقیم به مرکز خود داری کنند ، افزود: افراد دارای برگه معتبر ثبت سفارش می توانند با مراجعه به شعب بانک های مختلف کار تخصیص ارز را در مرکز مبادلات ارزی دنبال کنند.

حجم مبادلات ارزی از250 میلیون دلار عبور کرد



غضنفری سپس گفت : خوشبختانه اقدام مناسب راه اندازی مرکز مبادله ارزی که نتیجه تصمیم کارگروه مشترک دولت و مجلس بود ، موجب شده تا روز به روز بر حجم مبادله افزوده شود و عرضه ارز در مرکز تا دو روز گذشته به 180 میلیون دلاررسید و حجم آن در روز گذشته تا قبل از پایان عرضه به 70 میلیون دلار رسید.



تخصیص ارز به اولویت‌های 6 و 7 در آینده ای نزدیک



غضنفری افزود: انتظار می رود علاوه بر افزایش تعداد بانک های عامل به محض اینکه اولویت‌های 3 تا 5 واردات به نقطه قابل قبولی برسد ، به سراغ اولویت‌های 6 و 7 از گروه 10 گانه کالاهای وارداتی ، برویم.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در پایان افزود: امیدواریم با توجه به تلاش‌های بسیار برای پاسخ دهی به نیازهای وارد کنندگان ، افزایش خدمات جدید و اضافه شدن خدمات دیگر در آینده ای نزدیک بزودی در میزان تقاضای ارز تعادل ایجاد شود.