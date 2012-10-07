به گزارش خبرنگار مهر، پرداختن به کارهای پژوهشی در کلاس درس ضمن گشودن دری به سوی دانایی برای دانش‌آموزان این امکان را برای آنان فراهم می‌کند که با ورود به دنیای شگفت‌انگیز علم و دانش از پیامدهای مفید و سازنده آن بهره‌مند شوند و این امر از سوی معلم پژوهنده قمی مورد توجه قرار گرفته است.



کلثوم حسن‌خانی که موفق به کسب رتبه برتر کشوری به عنوان معلم پژوهنده در سال 89 به دلیل طراحی و اجرای برنامه آموزشی در زمینه ارتقا درس املا دانش آموزان مدرسه محل فعالیت خود شده است از دیگر طرح‌های جدید پژوهشی خود می‌گوید: طرح جدیدی که در دست اقدام دارم، طرح "گلستان علم و ادب" است که تا حدودی مقدمات اولیه آن در سال تحصیلی گذشته صورت گرفت، در طی سال‌های آتی نیز مراحل تکمیلی این طرح را به انجام خواهم رساند.



این معلم پژوهنده، یادآور می‌شود: این طرح مربوط به درس ادبیات دوره راهنمایی است و به طور مستقیم در کلاس درس و با مشارکت دانش‌آموزان انجام می‌گیرد و دانش‌آموزان با همیاری و مشارکت خود در فعالیت‌های کلاسی و آموزشی در کنار معلم و همراه با او در راستای یادگیری مفاهیم ادبی و خلق آثار ادبی گام بر می‌دارند.



وی ادامه می‌دهد: در ابتدای اجرای طرح، به شناسایی استعداد و علایق دانش‌آموزان پرداختم تا هر یک از آنها با توجه به توانایی‌های فردی خود در فعالیت‌های مزبور شرکت کنند.



در راستای این هدف هر یک از دانش‌آموزان با توجه به توانایی و استعداد خود مسئولیتی را برای خود انتخاب می‌کردند از قبیل نویسنده محترم کلاس، شاعر محترم کلاس و ... سپس با توجه به مسئولیتی که بر عهده داشتند به فعالیت و همکاری در کلاس می‌پرداختند.



حسن‌خانی به برخی از بخش‌های این طرح که دانش‌آموزان در آن به فعالیت می‌پرداختند، اشاره دارد: بخش "فصل کشف واژه‌ها" یکی از بخش‌های این طرح است که دانش‌آموزانی که در زمینه‌ سرودن شعر توانمند هستند به فعالیت می‌پردازند و اشعار خود را در این بخش در معرض دید بقیه‌ دانش‌آموزان قرار می‌دهند.



در بخش "زیر گنبد کبود" نیز دانش‌آموزان توانمند در نویسندگی و داستان نویسی، داستان‌های خود را ارائه می‌کنند. در همه بخش‌ها، آثار دانش‌آموزان مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد و راهنمایی‌های لازم به آنها داده می‌شود.



به گفته این معلم پژوهنده، در کلاس درس دانش‌آموزان با دیدن معلم خود که در زمینه پژوهش و تحقیق فعالیت می‌کند و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نیست، دید تازه‌ای نسبت به امر پژوهش و تحقیق پیدا می‌ کنند.

