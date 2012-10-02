فیلم توهین آمیز در روسیه ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، دادگاهی محلی در مسکو روز دوشنبه اعلام کرد که این فیلم که تا حدودی خشونت ها را در سراسر جهان بر انگیخته فیلمی اهانت آمیز است و انتشار و پخش آن در سراسر روسیه ممنوع می شود.

قاضی یوگنی کمیساروف پس از تماشای فیلم تصمیم ویکتوریا ماسلوا دادستان خود را ،که فیلم را توهین آمیز خوانده بود ،مورد تائید قرار داد.

ماسلوا گفته بود که فیلم تصویری منفی از دین اسلام ترسیم و به افزایش عدم بردباری در فدراسیون روسیه کمک می کند.

تصمیم دادگاه روسی از 6 نوامبر عملی خواهد شد و بر اساس آن شرکت های اینترنتی موظف خواهند بود تا این فیلم را از دسترس بازدید کنندگان خود خارجی کنند. در صورتی که شرکت ها از این اقدام خود داری کنند و فیلم توهین آمیز را در دسترس ببیندگان خود قرار دهند سایت های آنها بسته خواهد شد و یا ممکن است تحت تعقیب قانون منع فعالیت های افراطی قرار بگیرند.

جامعه مسلمانان روسیه از حکم این دادگاه مبنی بر ممنوعیت این فیلم استقبال کرده اند.

ولایدیرمری پوتین رئیس جمهوری روسیه ینیز اخیرا نسبت به هرگونه بروز خشونت در روسیه در پی پحخخش این فیلم هشدار داده بود