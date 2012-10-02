آموزش در ترویج عادات درست موثر است/ جمع آوری دستفروشان در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار، مدیر دفتر امور اجتماعی استاندار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان و معاون بهداشت این دانشگاه، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و دیگر مسئولان استانی برگزار شد.

هدف از برگزاری این کارگروه تعیین متولی گری اجرای سند توسعه سلامت و انتقال بخش های برنامه ای آن بر عهده استانداری و ترغیب دستگاه ها و دیگر ادارات به همکاری و افزایش تعامل با علوم پزشکی بود.

آموزش در ترویج عادات درست موثر است

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان در این کارگروه اظهار داشت: با توجه به نتیجه بخش بودن آموزش ها در ترویج عادات درست اجتماعی این روش مهم و مثمر ثمر است.

ایرج حسن زاده بیان کرد: آموزش های لازم در تبدیل رفتارهای درست به عادت درست اخلاقی موثر و افزایش آگاهی مردم نیز در حفظ سلامت و ارتقاء آن موثر است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت مسکن در استان نامناسب بوده و در برخی مواقع معضلاتی نیز ایجاد کرده است، اعلام کرد: با توجه به افزایش نرخ قیمت ها و تورم در کشور و تلاش دولت در رفع مشکلات و جلب رضایتمندی عوامل استکبار به دنبال بی اعتباری دولت هستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان بیان کرد: ایجاد جنگ روانی و تشنج در ذهن مردم با افزایش قیمت ها و گسترش گرانی ها در نتیجه تحریم های اقتصادی از راهکارهای استکبار برای بی اعتباری دولتمردان است که باید مردم هوشیاری خود را در خنثی کردن این توطئه به کار ببرند.

پروژه های عمرانی متناسب با حفظ سلامتی جامعه طراحی شود

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز در ادامه اظهار داشت: اجرایی کردن پروژه های عمرانی در سطح استان نیازمند رعایت نکات سلامت و ارتقاء روحیه تندرستی در جامعه است.

فرزام بیدارپور بیان کرد: ابعاد جسمی، سلامتی و معنوی و روحیه افراد باید متناسب با فضا و مکان در نظر گرفته شود تا از ایجاد بیماری های روحی و روانی جلوگیری شود.

وی اعلام کرد: شاخص های عدالت اجتماعی بر مبنای سلامت در پروژه های عمرانی و توسعه شهری باید وجود داشته باشد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان استفاده از مواد غذایی تهیه شده از دست فروشان خیابانی را به ضرر سلامت افراد دانست و عنوان کرد: مواد غذایی فروخته شده توسط دست فروشان ناسالم است و باید با متخلفان ادامه این روش باید برخورد شود.

بیدارپور یادآور شد: تهیه و طراحی اتوبوس های مناسب با دست فروشی و جایگزین کردن آن با چرخ های خیابانی لازم و به منظور حفظ و افزایش سلامت جامعه ضروری است.

وی گفت: ساماندهی و مکان یابی و تعیین تسهیلات بانکی برای تهیه این خودروهای مخصوص دست فروشی باید توسط مدیران و مسئولان بررسی شود.

دست فروشان ساماندهی می شوند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان نیز بیان کرد: به منظور افزایش سلامتی و ارتقاء امنیت غذایی در جامعه سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان آمادگی و توان لازم برای ساماندهی دست فروشان و همکاری لازم با علوم پزشکی را دارد.

سیروس شاه غیبی اظهار داشت: براساس سلامت و شناسایی عوامل مرتبط با آن نیازهای انسانی و خروجی ها بر مبنای کارکرد مناسب تشخیص داده می شود.

وی عنوان کرد: ارتقاء سلامت جسمی و روحی نیاز به بستر لازم دارد و اعتبارات خاصی نیز باید برای انها در نظر گرفته شود.

تعیین سند واحد برای سلامت بزرگترین خطا است

مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان نیز تعیین سند واحد و یک نسخه برای تنظیم سند سلامتی در تمامی استان ها را خطای بزرگی دانست و افزود: مباحث اجتماعی و توجه به روحیه و سلامت افراد جامعه دغدغه خاطر تمامی آحاد جامعه است که تهیه و تنظیم سند توسعه استان نیز لازم است.

عطاالله رحمانی آبیدر بیماری های جسمی، روحی و روانی را دارای پراکندگی زیاد دانست و یادآور شد: نسخه واحد در استان های مختلف نادرست و برای تعیین بهترین شرایط بررسی وضعیت موجود تا رسیدن به شرایط ایده آل لازم است.

وی عنوان کرد: تامین سلامت آحاد جامعه مهم و تهیه نقشه مناسب و درست براساس نیازها تاثیرگذار و مثمر ثمر است.

لازم به ذکر است در ابتدای این کارگروه تیزری مبنی بر عوامل تهدید کننده سلامت روح و جسم جوامع انسانی پخش مورد بررسی حاضران قرار گرفت.