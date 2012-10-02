جهاد دانشگاهی بازوی توانمند جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه دوشنبه در مراسم جشنواره رزق حلال، جهاد دانشگاهی را یادگار امام دانست و افزود: در جهاد دانشگاهی کارهای خوبی انجام شده ولی استعداد و ظرفیت ها بیشتر از این است.

وی ادامه داد: توسعه کمی و کیفی جهاد دانشگاهی در زنجان متناسب با بستری که در استان وجود دارد نیست چرا که باید بیشتر از این جهاد دانشگاهی توسعه پیدا کند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان گفت: این دانشگاه 75 هزار دانشجو و استاد دارد بنابراین باید کارهای ماندگار تر و سنگین تر در این دانشگاه انجام شود.

نماینده ولی فقیه حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: تحصیلات تکمیلی در استان سابقه دیرینه 20 ساله دارد و فارغ التحصیلان زیادی را تقدیم جامعه کرده است بنابراین جهاد دانشگاهی هم باید فارغ التحصیلان کارایی را تحویل جامعه دهد.

حجت الاسلام خاتمی افزود: زنجان پتانسیل و قابلیت های خوبی دارد که در این راستا باید جهاد دانشگاهی را به خوبی مدیریت کرده و جهاد دانشگاهی را توسعه دهد.

وی یادآور شد: جهاد دانشگاهی باید ضعف ها را به قوت تبدیل کند و از تمام فرصت های طلایی برای توسعه علم و فناوری تلاش مضاعف را در دستور کار قرار دهد.