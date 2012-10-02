به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه اعتراض ها از سوی جامعه محلی و در راس آن رئیس شورای شهر بالا گرفته ولی منطقه آزاد با در اختیار گرفتن بسیاری از ادارات دولتی و قبض و اخذ عوارض محلی، شهرداری را به حاشیه کشانده است. اوج این چالش ها در زمان مدیرعامل اسبق سازمان در سال 90-89 رخ داد که صدای جامعه محلی را به محافل خبری کشاند.

حراج ساحل و زمین های جزیره تا اخذ و قبض عوارض محلی، علی الخصوص پروانه های ساختمانی و جوازهای کسب که سابقا در اختیار شهرداری بوده از جمله این چالش هاست و حالا آیین نامه ای که اخیرا از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حمایت از منطقه آزاد تدوین شد، تبدیل به تازه ترین چالش پیش روی مردم قشم گشته است.

قشمی ها و بازاریان در چند ساله اخیر در سردرگمی دریافت جواز کسب و پروانه های ساختمانی کلافه بودند، منطقه آزادی ها با فراخوان عمومی، صدور هرگونه پروانه های ساختمانی و جوازهای کسب در خارج از حوزه مدیریتی منطقه آزاد را بارها و بارها غیر قانونی اعلام کردند تا جایی که منجر به محرومیت بسیاری از ساختمان ها از خدمات آب و برق شد و فروشگاه ها بدلیل داشتن جوازهای کسب شهرداری تهدید به پلمب شدند.

بحران دوگانگی مدیریت در جزیره عجایب هفتگانه خلیج فارس علی الخصوص در یکی چند ساله اخیر مدیریت شهری را در تنگنا قرار داده بود تا اینکه اخیرا آیین نامه ای که به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تنظیم شد به تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و راه را بر حذف شهرداری در این شهر مرزی کشور هموار کرد.

آیین نامه ای که به گفته رئیس شورای شهر، از تناقضات آشکار قانونی رنج می برد، عاقبت سندی راهبردی بر محرومیت شهرداری از درآمدهای محلی و عوارض شهری گشت.

گرچه قبل از تنظیم این آیین نامه، مفاد آن با قدرتی که منطقه آزاد در قشم داشت، از دو سال قبل به اجرا درآمد و شهرداری را با چالش های بزرگی مواجه ساخت تا جایی که این نهاد مردمی از پرداخت حقوق پرسنل خدمات شهری عاجز ماند و منجر به اعتراض ها و اعتصاب هایی در بخش های مختلف شد.

با نگاهی به عملکرد شهرداری در 50 سال گذشته می توان گفت، این شهرداری در توسعه امور مربوط به زیربنایی و زیرساخت ها مخصوصا در زمان پیش از 20 سال اخیر و قبل از تشکیل مناطق آزاد همانند مدیریت حاکم منطقه آزاد چندان موفق نبوده است.

در سال های اخیر اما، محدوده شهری اعم از زمین ها و املاک عمومی و این زیرساخت ها در اختیار مجموعه مدیریتی سازمان منطقه آزاد قرار گرفت تا جایی که باعث بسیاری از چالش های اجتماعی در این شهر مرزی کشور گشت. در حالی که رئیس شورای اسلامی این شهر، همچنان محدوده قانونی فعالیت منطقه آزاد را خارج از محدوده شهری می داند.

در ماده 19 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تنها بخشی از انواع مشاغل را که فاقد متصدی بوده به مدیریت منطقه آزاد واگذار شده است که این به معنای نفی دخالت سازمان منطقه آزاد در مدیریت شهری می دانند.

اقدامات منطقه آزاد در تضاد با قوانین صنفی

رئیس شورای اسلامی شهر قشم اقدامات سالهای اخیر منطقه آزاد را در تضاد با قوانین صنفی و قانون اساسی کشورمی داند.

محمد رفیع پورمولوی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی با الهام از دستورات دین مبین اسلام، قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی نظام در تدوین برنامه پنجم با تصویب ماده 112 از حذف شوراها و واگذاری وظایف و اختیارات شوراها به مدیران عامل سازمان مناطق آزاد، خودداری کرده و تنها اختیارات دستگاه های اجرایی دولتی را به عهده سازمان گذاشته است.

آیین نامه وزارت صنعت و تجارت با قانون اساسی مغایر است

با این اوصاف اما پورمولوی معتقد است: آیین نامه تدوینی وزارت صنعت، معدن و تجارت که همراه با تناقضات و حذف شهرداری، تصویب شد با دستورات دین مبین اسلام، فرمایشات مقام معظم رهبری، قوانین صنفی کشور و قانون اساسی مغایرت آشکار دارد.

پورمولوی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی غیرکارشناسانه به جای تدوین آیین نامه اقدام به قانونگذاری کرده و نام شهرداری را که در این قانون آمده، در آیین نامه تدوینی به نام منطقه آزاد تغییر داده است.

وی با مقایسه ماده پنج قانون نظام صنفی کشور با ماده پنج آیین نامه تدوینی وزارتخانه، ادامه می دهد، آیین نامه تدوینی در تضاد با قانون اساسی است.

پورمولوی در بحث حمایت قوانین کشوری از نقش مردم و شهرداری ها به عنوان خاستگاه آرزوها و آرمان ها با مشارکت جمعی رسیدن به رفاه اجتماعی و جامعه ای توسعه یافته، به ماده های قانونی – 48 – 29 و 30 از قوانین مربوط به امور صنفی کشور مصوب سال 82 و ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی اشاره می کند و حق مردم قشم را در تعیین سرنوشت خود همچون سایر شهرستان های کشور از حقوق قانونی این مردم می داند.

درآمدهای شهرداری قطع شده است

پورمولوی دخالت منطقه آزاد در امور شهری و اخذ عوارض محلی را که منجر به قطع تمامی درآمدهای شهرداری شده، معلول ناکارآمدی سیاست های منطقه آزاد در قشم می داند که از رسالت و اهداف خود در چگونگی اداره مناطق آزاد باز مانده است.

وی می گوید: نمی توان نقش مردم و مدیریت محلی را نادیده گرفت چون بر اساس قانون اساسی و رهنمودهای بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در خصوص توجه و تاکید بر نقش و اهمیت شوراهای اسلامی شهر و روستا بر این باور هستم که شهرها و روستاهای واقع در محدوده مناطق آزاد هم جزئی از سرزمین ایران می باشند و اگر قانونگذار قصد حذف شهرداری ها و شوراها را در این مناطق داشت قطعا با وضع قوانینی مشخص می کرد.

رئیس شورای شهر قشم عنوان کرد: علاوه بر این لازمه حذف شهرداری ها و شوراها مستلزم حذف عنصر شهر از تقسیمات کشوری در این جزیره مرزی و حساس کشور است که در قوانین مناطق آزاد چنین اتفاقی نیفتاده است و حال با تدوین آیین نامه یک وزارتخانه بر خلاف قانون اساسی و نظام صنفی کشور، جایگاه شوراها و شهرداری ها زیر سوال رفته است.

وی ادامه داد: سازمان منطقه آزاد یک شرکت دولتی تابع قانون تجارت و قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است که توجهی به نقش و اهمیت حضور مردم در مدیریت محلی ندارد؛ متاسفانه در این قضیه منفعت فردی و گروهی بر خرد جمعی و منافع عمومی ارجحیت یافته است.

منطقه آزاد در صدد حذف دستگاه های اجرایی محلی است

پورمولوی تشریح کرد: سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان بالاترین مقام اجرایی به جای حل و فصل مشکلات و جلب رضایت عمومی در صدد موازی کاری و بعضا حذف سایر دستگاه های اجرایی محلی است و آنچه از این اقدامات عاید می شود نه تنها ترویج بی قانونی است بلکه موجبات دور ماندن این سازمان از رسالت و هدفی است که قانونگذار از تشکیل مناطق آزاد داشته و به صراحت در ماده یک چگونگی اداره مناطق آزاد تصریح کرده ولی متاسفانه چون سازمان به اهداف خود نرسیده، مردم و شوراها و مدیریت های محلی را بهانه کرده تا جایی که هزینه های جاری خود را از مردم کسب می کند.

وی افزود: افزایش عوارض محلی بر خلاف قانون، قطع انشعابات آب مردم به بهانه کشیدن فاضلاب و گروگیری و فروش اراضی و عدم توجه به نیاز جوانان به مسکن و اشتغال و... از جمله معضلاتی است که از سوی منطقه آزاد بر جامعه قشم تحمیل شده است.

پورمولوی می گوید: اگر واقعا قصد خدمت را دارند بگذارند شهرداری ها درآمدهای محلی را بابت عوارض ساخت و ساز و کسب و پیشه وصول کنند و در همان محدوده هزینه کنند. و خواهان استرداد عوارض محلی به نفع مردم قشم است.

مردم برای آمدن باران دعا نمی کنند

رئیس شورای اسلامی شهر قشم در بخشی از این گفتگو با اشاره به اینکه مردم شهر هر سال در فصل بارندگی با دعا و نیایش به درگاه خدا خواستار نزولات آسمانی می شوند ادامه داد: من فکر می کنم امسال بلکه مردم دعا کنند باران نبارد چرا که با بازیافت سواحل و عدم توجه به مسیر سیلاب ها و ساخت و دیوارکشی بین ساحل و دریا، جاری شدن سیل و آب گرفتگی منازل در بافت های قدیم و فرسوده شهر و بازار قدیم حتمی است.

رئیس شورای شهر قشم به مسئولان هشدار می دهد که حداقل با ندانم کاری ها و عدم آگاهی به وضعیت جوی و بارندگی این منطقه، مشکلات مردم را دوچندان نکنند، باید در تمامی زمینه ها باید از افراد محلی با تجربه در کنار طراحان متخصص استفاده شود.

با همه این اوصاف اما، بعد از 50 سال شهرداری و صدها سال مرزداری، جزیره قشم به کجا رسیده است، شاید به جایی که به قول رئیس شورای این شهر مردم باید دعا کنند تا باران نبارد.

نگرانی از آینده شهرداری و شورای شهر قشم

پورمولوی می گوید: تاکنون سه دوره انتخابات شوراها در شهرستان قشم برگزار شده و طبق قانون و مقررات، شهرداران و دهیاران انتخاب شده اند با این حال وی با وجود نقض آشکار قانون از سوی منطقه آزادی ها، آینده شورا و شهرداری را در هاله ای از ابهام می بیند.

پورمولوی با اشاره به دستور قرآن کریم که می فرماید: «و امرهم شورا بینهم» و «شارهم فی الامر» در ادامه به ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور نظیر شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا اشاره کرد و شوراهای اسلامی شهر و روستا را تجلی مردم سالاری در جامعه اسلامی دانست، پورمولوی همچنان خواهان بازگشت جایگاه واقعی شوراهای اسلامی و شهرداری ها در جزیره قشم است.