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۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۹:۳۸

حجت الاسلام غضنفرآبادی:

ایجاد اردوگاه طرد افاغنه در شرق استان کرمان ضروری است

ایجاد اردوگاه طرد افاغنه در شرق استان کرمان ضروری است

فهرج - خبرگزاری مهر: نماینده چهار شهرستان شرقی استان کرمان بر لزوم راه اندازی اردوگاه طرد افاغنه در شرق این استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی عصر دوشنبه در جمع  کارکنان نیروی انتظامی فهرج گفت: با تلاش شبانه روزی و خستگی ناپذیر ماموران نیروی انتظامی شاهد امنیت مطلوبی در شهرستان های بم، ریگان، نرماشیر و فهرج هستیم.

وی بر لزوم راه اندازی اردوگاه طرد افاغنه در شرق استان کرمان تاکید و تصریح کرد: باید با افاغنه غیر مجاز برخورد شود.

حجت الاسلام غضنفرآبادی بیان داشت: افاغنه غیر مجاز بسیاری از فرصت های شغلی را اشغال می کنند.

نماینده شهرستان های بم، فهرج، نرماشیر و ریگان بیان داشت: مردم نیز باید با نیروی انتظامی همکاری لازم داشت باشند تا بتوانیم جامعه ای آرام و امن داشته باشیم.

وی اظهار داشت: خوشبختانه ناامنی در شرق استان کرمان کاهش قابل ملاحظه ای داشته است و این نشاندهنده سعی و تلاش ماموارن نیروی انتظامی است که جاری تقدیر دارد.

کد مطلب 1710120

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