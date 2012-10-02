ایجاد اردوگاه طرد افاغنه در شرق استان کرمان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی عصر دوشنبه در جمع کارکنان نیروی انتظامی فهرج گفت: با تلاش شبانه روزی و خستگی ناپذیر ماموران نیروی انتظامی شاهد امنیت مطلوبی در شهرستان های بم، ریگان، نرماشیر و فهرج هستیم.

وی بر لزوم راه اندازی اردوگاه طرد افاغنه در شرق استان کرمان تاکید و تصریح کرد: باید با افاغنه غیر مجاز برخورد شود.

حجت الاسلام غضنفرآبادی بیان داشت: افاغنه غیر مجاز بسیاری از فرصت های شغلی را اشغال می کنند.

نماینده شهرستان های بم، فهرج، نرماشیر و ریگان بیان داشت: مردم نیز باید با نیروی انتظامی همکاری لازم داشت باشند تا بتوانیم جامعه ای آرام و امن داشته باشیم.

وی اظهار داشت: خوشبختانه ناامنی در شرق استان کرمان کاهش قابل ملاحظه ای داشته است و این نشاندهنده سعی و تلاش ماموارن نیروی انتظامی است که جاری تقدیر دارد.