حسن رادمرد در گفتگو با مهر گفت: دولت هیچ برنامه ای برای سهمیه بندی کالاهای اساسی ندارد و بر این اساس، تمام تلاش این است که ذخایر کشور به خصوص در مورد مایحتاج روزانه مردم به موقع تامین شود.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: هم اکنون کالاهای اساسی که در اولویت یک و دو قرار دارند، به موقع ارز مرجع دریافت می کنند و نگرانی از این بابت وجود ندارد، ضمن اینکه سایر کالاهای مورد نیاز مردم نیز که در اولویت‌های بعدی قرار می گیرند، از ارز ارائه شده در اتاق مبادلات ارزی بهره می گیرند.

وی تصریح کرد: موجودی کالاهای اساسی در انبارها و سردخانه ها بسیار مناسب است و جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد. به گفته رادمرد، هم اکنون محموله های کالاهای اساسی در بنادر مشغول تخلیه است که امیدواریم بتوانیم هر چه زودتر آنها را در انبارها مستقر کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: کالاهای اساسی تا سه ماهه اول سال 92 ذخیره سازی شده اند و در این رابطه هیچ جای نگرانی وجود ندارد.